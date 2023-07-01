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Все змішайте та поставте в духовку: 20 хвилин — і кекси готові

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кожен апельсин хоче стати таким цитрусовим мафіном
Кожен апельсин хоче стати таким цитрусовим мафіном. Фото babusyni-retsepty

З цією насолодою ви забудете про інші солодощі

Кекси або мафіни — дуже смачна випічка, яку нескладно приготувати в домашніх умовах. Вони бувають різних уподобань – все залежить тільки від ваших власних уподобань.

Якщо ж ви любите у випічці смак цитрусу, разом із "Бабусиними рецептами" пропонуємо приготувати апельсинові мафіни. М’які, ароматні кекси вийдуть неймовірними за смаком і ви будете чаювати тільки з ними.

Як приготувати апельсинові мафіни.

Інгредієнти:

  • 1 великий апельсин;
  • 150 г цукру;
  • 150 г вершкового масла чи маргарину;
  • 3 яйця;
  • 250 г борошна;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • ванільний цукор – 1 ч.л. (за бажанням).

Спосіб приготування:

  1. Апельсин миємо під проточною водою, насухо витираємо. Знімаємо верхній шар цедри за допомогою спеціального ножа чи дрібної терки.
  2. Розрізаємо апельсин навпіл і починаємо вичавлювати сік — повинно вийти близько 150 мл апельсинового соку.
  3. Розм’якшене вершкове масло розтираємо із цукровим піском і ванільним цукром. Додаємо яйця, апельсиновий сік, викладаємо апельсинову цедру та розмішуємо.
  4. Додаємо в борошно розпушувач та замішуємо круте тісто.
  5. Змащуємо форми олією або вершковим маслом разом з бортиками.
  6. Далі вмикаємо духовку на 180 градусів і поки вона розігрівається за допомогою столової ложки, наповнюємо форми тістом.
  7. Ставимо кекси в розігріту духовку і запікаємо близько 20 хвилин.

Коли мафіни охолонуть, витягуємо їх із форм, заварюємо улюблений чай і насолоджуємося. Смачного!

Теги:
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