Все змішайте та поставте в духовку: 20 хвилин — і кекси готові

З цією насолодою ви забудете про інші солодощі

Кекси або мафіни — дуже смачна випічка, яку нескладно приготувати в домашніх умовах. Вони бувають різних уподобань – все залежить тільки від ваших власних уподобань.

Якщо ж ви любите у випічці смак цитрусу, разом із "Бабусиними рецептами" пропонуємо приготувати апельсинові мафіни. М’які, ароматні кекси вийдуть неймовірними за смаком і ви будете чаювати тільки з ними.

Як приготувати апельсинові мафіни.

Інгредієнти:

1 великий апельсин;

150 г цукру;

150 г вершкового масла чи маргарину;

3 яйця;

250 г борошна;

розпушувач — 2 ч. л.;

ванільний цукор – 1 ч.л. (за бажанням).

Спосіб приготування:

Апельсин миємо під проточною водою, насухо витираємо. Знімаємо верхній шар цедри за допомогою спеціального ножа чи дрібної терки. Розрізаємо апельсин навпіл і починаємо вичавлювати сік — повинно вийти близько 150 мл апельсинового соку. Розм’якшене вершкове масло розтираємо із цукровим піском і ванільним цукром. Додаємо яйця, апельсиновий сік, викладаємо апельсинову цедру та розмішуємо. Додаємо в борошно розпушувач та замішуємо круте тісто. Змащуємо форми олією або вершковим маслом разом з бортиками. Далі вмикаємо духовку на 180 градусів і поки вона розігрівається за допомогою столової ложки, наповнюємо форми тістом. Ставимо кекси в розігріту духовку і запікаємо близько 20 хвилин.

Коли мафіни охолонуть, витягуємо їх із форм, заварюємо улюблений чай і насолоджуємося. Смачного!