Все змішайте та поставте в духовку: 20 хвилин — і кекси готові
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З цією насолодою ви забудете про інші солодощі
Кекси або мафіни — дуже смачна випічка, яку нескладно приготувати в домашніх умовах. Вони бувають різних уподобань – все залежить тільки від ваших власних уподобань.
Якщо ж ви любите у випічці смак цитрусу, разом із "Бабусиними рецептами" пропонуємо приготувати апельсинові мафіни. М’які, ароматні кекси вийдуть неймовірними за смаком і ви будете чаювати тільки з ними.
Як приготувати апельсинові мафіни.
Інгредієнти:
- 1 великий апельсин;
- 150 г цукру;
- 150 г вершкового масла чи маргарину;
- 3 яйця;
- 250 г борошна;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- ванільний цукор – 1 ч.л. (за бажанням).
Спосіб приготування:
- Апельсин миємо під проточною водою, насухо витираємо. Знімаємо верхній шар цедри за допомогою спеціального ножа чи дрібної терки.
- Розрізаємо апельсин навпіл і починаємо вичавлювати сік — повинно вийти близько 150 мл апельсинового соку.
- Розм’якшене вершкове масло розтираємо із цукровим піском і ванільним цукром. Додаємо яйця, апельсиновий сік, викладаємо апельсинову цедру та розмішуємо.
- Додаємо в борошно розпушувач та замішуємо круте тісто.
- Змащуємо форми олією або вершковим маслом разом з бортиками.
- Далі вмикаємо духовку на 180 градусів і поки вона розігрівається за допомогою столової ложки, наповнюємо форми тістом.
- Ставимо кекси в розігріту духовку і запікаємо близько 20 хвилин.
Коли мафіни охолонуть, витягуємо їх із форм, заварюємо улюблений чай і насолоджуємося. Смачного!