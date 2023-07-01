Гости подумают, что вы заказали блюдо в ресторане: экстравагантный рецепт мясных "лодочек"

Быстро, вкусно и без лишней метушни!

Фрикадельки пришли к нам из Швеции. Это блюдо оценили во многих странах мира и сейчас рецептов его приготовления невероятное количество. Сегодня расскажем вам о еще одном.

Казалось бы, что уникального во фрикадельках в картофельных "лодочках"? Но вы просто посмотрите на это блюдо от "Знай.UA". Оно выглядит так, будто вы заказали фрикадельки в ресторане. Вряд ли кто-то останется равнодушным к этим невероятным "лодочкам"!

Как приготовить фрикадельки в картофельных "лодочках"

Ингредиенты:

фарш;

чеснок;

зелень;

чеснок;

яйцо;

панировочные сухари;

карри, тмин, паприка, соль и перец.;

сыр;

томаты.

Способ приготовления:

Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, зеленью и чесноком. Добавьте яйцо, панировочные сухари, карри, тмин, паприку, соль и перец. Из полученного фарша скатайте маленькие фрикадельки. Разрежьте вымытый картофель пополам, достаньте сердцевину ложкой и обжарьте полученные ложечки в масле на сковороде. Натрите сыр. Часть положите на дно картофельных ложечек. Сверху выложите фрикадельки и снова присыпьте сыром. Сверху положите черри, нарезанный острый перец и полейте все соусом из пасты и воды. Выпекайте фрикадельки в картофеле 30 минут при температуре 220 градусов.

Кстати, если вы срочно проголодались, а фарш в морозилке — не расстраивайтесь. Его можно разморозить за пару минут даже без микроволновки.