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Гости подумают, что вы заказали блюдо в ресторане: экстравагантный рецепт мясных "лодочек"

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такие "лодочк" сразят любое сердце
Такие "лодочк" сразят любое сердце. Фото cesmak.info

Быстро, вкусно и без лишней метушни!

Фрикадельки пришли к нам из Швеции. Это блюдо оценили во многих странах мира и сейчас рецептов его приготовления невероятное количество. Сегодня расскажем вам о еще одном.

Казалось бы, что уникального во фрикадельках в картофельных "лодочках"? Но вы просто посмотрите на это блюдо от "Знай.UA". Оно выглядит так, будто вы заказали фрикадельки в ресторане. Вряд ли кто-то останется равнодушным к этим невероятным "лодочкам"!

Как приготовить фрикадельки в картофельных "лодочках"

Ингредиенты:

  • фарш;
  • чеснок;
  • зелень;
  • чеснок;
  • яйцо;
  • панировочные сухари;
  • карри, тмин, паприка, соль и перец.;
  • сыр;
  • томаты.

Способ приготовления:

  1. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, зеленью и чесноком. Добавьте яйцо, панировочные сухари, карри, тмин, паприку, соль и перец.
  2. Из полученного фарша скатайте маленькие фрикадельки.
  3. Разрежьте вымытый картофель пополам, достаньте сердцевину ложкой и обжарьте полученные ложечки в масле на сковороде.
  4. Натрите сыр. Часть положите на дно картофельных ложечек. Сверху выложите фрикадельки и снова присыпьте сыром.
  5. Сверху положите черри, нарезанный острый перец и полейте все соусом из пасты и воды.
  6. Выпекайте фрикадельки в картофеле 30 минут при температуре 220 градусов.

Кстати, если вы срочно проголодались, а фарш в морозилке — не расстраивайтесь. Его можно разморозить за пару минут даже без микроволновки.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Фрикадельки #Готовим дома