Гости подумают, что вы заказали блюдо в ресторане: экстравагантный рецепт мясных "лодочек"
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Быстро, вкусно и без лишней метушни!
Фрикадельки пришли к нам из Швеции. Это блюдо оценили во многих странах мира и сейчас рецептов его приготовления невероятное количество. Сегодня расскажем вам о еще одном.
Казалось бы, что уникального во фрикадельках в картофельных "лодочках"? Но вы просто посмотрите на это блюдо от "Знай.UA". Оно выглядит так, будто вы заказали фрикадельки в ресторане. Вряд ли кто-то останется равнодушным к этим невероятным "лодочкам"!
Как приготовить фрикадельки в картофельных "лодочках"
Ингредиенты:
- фарш;
- чеснок;
- зелень;
- чеснок;
- яйцо;
- панировочные сухари;
- карри, тмин, паприка, соль и перец.;
- сыр;
- томаты.
Способ приготовления:
- Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, зеленью и чесноком. Добавьте яйцо, панировочные сухари, карри, тмин, паприку, соль и перец.
- Из полученного фарша скатайте маленькие фрикадельки.
- Разрежьте вымытый картофель пополам, достаньте сердцевину ложкой и обжарьте полученные ложечки в масле на сковороде.
- Натрите сыр. Часть положите на дно картофельных ложечек. Сверху выложите фрикадельки и снова присыпьте сыром.
- Сверху положите черри, нарезанный острый перец и полейте все соусом из пасты и воды.
- Выпекайте фрикадельки в картофеле 30 минут при температуре 220 градусов.
Кстати, если вы срочно проголодались, а фарш в морозилке — не расстраивайтесь. Его можно разморозить за пару минут даже без микроволновки.