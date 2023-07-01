Гості подумають, що ви замовили страву в ресторані: екстравагантний рецепт м’ясних "човників"
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Швидко, смачно і без зайвої метушні!
Фрікадельки прийшли до нас із Швеції. Цю страву оцінили в багатьох країнах світу і зараз рецептів її приготування неймовірна кількість. Сьогодні розповімо вам про ще одне.
Здавалося б, що унікального у фрикадельках у картопляних "човниках"? Але ви просто подивіться на цю страву від "Знай.UA". Воно виглядає так, ніби ви замовили фрикадельки у ресторані. Навряд чи хтось залишиться байдужим до цих неймовірних "човників"!
Як приготувати фрикадельки в картопляних "човниках"
Інгредієнти:
- фарш;
- часник;
- зелень;
- часник;
- яйце;
- панірувальні сухарі;
- карі, кмин, паприка, сіль та перець.;
- сир;
- томати.
Спосіб приготування:
- Фарш змішайте з дрібно нарізаною цибулею, зеленню та часником. Додайте яйце, панірувальні сухарі, карі, кмин, паприку, сіль та перець.
- З отриманого фаршу скотіть маленькі фрикадельки.
- Розріжте вимитий картопля навпіл, дістаньте серцевину ложкою та обсмажте отримані ложечки в олії на сковороді.
- Натріть сир. Частину покладіть на дно картопляних ложечок. Зверху викладіть фрикадельки та знову присипте сиром.
- Зверху покладіть чері, нарізаний гострий перець і полийте соусом з пасти та води.
- Випікайте фрикадельки в картоплі 30 хвилин|мінути| при температурі 220 градусів.
До речі, якщо ви терміново зголодніли, а фарш у морозилці – не засмучуйтесь. Його можна розморозити за кілька хвилин навіть без мікрохвильової печі.