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Гості подумають, що ви замовили страву в ресторані: екстравагантний рецепт м’ясних "човників"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі "човники" вразять будь-яке серце
Такі "човники" вразять будь-яке серце. Фото cesmak.info

Швидко, смачно і без зайвої метушні!

Фрікадельки прийшли до нас із Швеції. Цю страву оцінили в багатьох країнах світу і зараз рецептів її приготування неймовірна кількість. Сьогодні розповімо вам про ще одне.

Здавалося б, що унікального у фрикадельках у картопляних "човниках"? Але ви просто подивіться на цю страву від "Знай.UA". Воно виглядає так, ніби ви замовили фрикадельки у ресторані. Навряд чи хтось залишиться байдужим до цих неймовірних "човників"!

Як приготувати фрикадельки в картопляних "човниках"

Інгредієнти:

  • фарш;
  • часник;
  • зелень;
  • часник;
  • яйце;
  • панірувальні сухарі;
  • карі, кмин, паприка, сіль та перець.;
  • сир;
  • томати.

Спосіб приготування:

  1. Фарш змішайте з дрібно нарізаною цибулею, зеленню та часником. Додайте яйце, панірувальні сухарі, карі, кмин, паприку, сіль та перець.
  2. З отриманого фаршу скотіть маленькі фрикадельки.
  3. Розріжте вимитий картопля навпіл, дістаньте серцевину ложкою та обсмажте отримані ложечки в олії на сковороді.
  4. Натріть сир. Частину покладіть на дно картопляних ложечок. Зверху викладіть фрикадельки та знову присипте сиром.
  5. Зверху покладіть чері, нарізаний гострий перець і полийте соусом з пасти та води.
  6. Випікайте фрикадельки в картоплі 30 хвилин|мінути| при температурі 220 градусів.

До речі, якщо ви терміново зголодніли, а фарш у морозилці – не засмучуйтесь. Його можна розморозити за кілька хвилин навіть без мікрохвильової печі.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Фрикадельки #Готуємо вдома