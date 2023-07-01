Чаюем, как в детстве: за этот рецепт шоколадных пряников в глазури можно душу продать
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Такие сладости понравятся и вашим детям!
Современным детям трудно угодить традиционным лакомствами: постную сдобу заменили заморские имбирные пряники, а куличи — сладкие кексы. А в нашем детстве шоколадные пряники в сахарной глазури были едва ли не наивысшим наслаждением!
Такой десерт по рецепту "Це Смак" вернет вас на годы назад, в родительский дом. Именно тогда мы ждали, пока мама приготовит это вкуснятина, чтобы наслаждаться вкусом вместе с семьей.
Как приготовить пряники в сахарной глазури
Ингредиенты на 10 порций:
- молоко – 200 мл;
- сахар – 220 г;
- подсолнечное масло – 35 мл;
- пшеничная мука – 350 г;
- какао-порошок – 50 г;
- разрыхлитель – 15 г;
- сода, соль, яйцо – по одной щепотке;
- яйцо – 1 шт.;
- лимонный сок – 1-2 ч. л.;
- сахарная пудра – 100-150 г.
Способ приготовления:
- Молоко вскипятите, снимите с огня.
- Сахар смешайте со 100 г муки. В них влейте горячее молоко. Вымесить массу венчиком до однородности. Остудите смесь до комнатной температуры.
- Далее добавьте в тесто масло и желток, по щепотке соли и соды. Туда же просейте разрыхлитель и какао. Венчиком снова перемешайте смесь до однородности.
- Теперь постепенно просейте в тесто муку, перемешивая венчиком. У вас должно получиться однородное липкое тесто.
- Переместите его на рабочую поверхность, предварительно присыпанную мукой.
- Раскатайте тесто в пласт около 1 см толщиной. Формами вырежьте круги. Перенесите их на противень, предварительно выстланный пергаментом. Заготовки не должны касаться друг друга.
- Готовьте печенье в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.
- Для приготовления глазури яичный белок взбейте с сахарной пудрой и лимонным соком. Смочите в глазурь готовые пряники. Дайте ей застыть. Пряники готовы.
Вкуснее всего такие шоколадные пряники на следующий день — они уже более жесткие, а глазурь хрустит и не липнет. Подавайте лакомство с любым горячим напитком