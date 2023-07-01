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Чаюем, как в детстве: за этот рецепт шоколадных пряников в глазури можно душу продать

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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С такими шоколадными пряниками вы выпъете весь чай!
С такими шоколадными пряниками вы выпъете весь чай!. Фото cesmak.info

Такие сладости понравятся и вашим детям!

Современным детям трудно угодить традиционным лакомствами: постную сдобу заменили заморские имбирные пряники, а куличи — сладкие кексы. А в нашем детстве шоколадные пряники в сахарной глазури были едва ли не наивысшим наслаждением!

Такой десерт по рецепту "Це Смак" вернет вас на годы назад, в родительский дом. Именно тогда мы ждали, пока мама приготовит это вкуснятина, чтобы наслаждаться вкусом вместе с семьей.

Как приготовить пряники в сахарной глазури

Ингредиенты на 10 порций:

  • молоко – 200 мл;
  • сахар – 220 г;
  • подсолнечное масло – 35 мл;
  • пшеничная мука – 350 г;
  • какао-порошок – 50 г;
  • разрыхлитель – 15 г;
  • сода, соль, яйцо – по одной щепотке;
  • яйцо – 1 шт.;
  • лимонный сок – 1-2 ч. л.;
  • сахарная пудра – 100-150 г.

Способ приготовления:

  1. Молоко вскипятите, снимите с огня.
  2. Сахар смешайте со 100 г муки. В них влейте горячее молоко. Вымесить массу венчиком до однородности. Остудите смесь до комнатной температуры.
  3. Далее добавьте в тесто масло и желток, по щепотке соли и соды. Туда же просейте разрыхлитель и какао. Венчиком снова перемешайте смесь до однородности.
  4. Теперь постепенно просейте в тесто муку, перемешивая венчиком. У вас должно получиться однородное липкое тесто.
  5. Переместите его на рабочую поверхность, предварительно присыпанную мукой.
  6. Раскатайте тесто в пласт около 1 см толщиной. Формами вырежьте круги. Перенесите их на противень, предварительно выстланный пергаментом. Заготовки не должны касаться друг друга.
  7. Готовьте печенье в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.
  8. Для приготовления глазури яичный белок взбейте с сахарной пудрой и лимонным соком. Смочите в глазурь готовые пряники. Дайте ей застыть. Пряники готовы.

Вкуснее всего такие шоколадные пряники на следующий день — они уже более жесткие, а глазурь хрустит и не липнет. Подавайте лакомство с любым горячим напитком

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