Чаюємо, як у дитинстві: за цей рецепт шоколадних пряників у глазурі можна душу продати

Такі солодощі сподобаються і вашим дітям!

Сучасним дітям важко догодити традиційним ласощам : пісну здобу замінили заморські пряники, а паски — солодкі кекси. А в нашому дитинстві шоколадні пряники у цукровій глазурі були чи не найвищою насолодою!

Такий десерт за рецептом "Це Смак" поверне вас на роки тому, до батьківського дому. Саме тоді ми чекали, поки мама приготує цю смакоту, щоб насолоджуватися смаком разом із сім’єю.

Як приготувати пряники в цукровій глазурі

Інгредієнти на 10 порцій:

молоко – 200 мл;

цукор – 220 г;

соняшникова олія – 35 мл;

пшеничне борошно – 350 г;

какао-порошок – 50 г;

розпушувач – 15 г;

сода, сіль, яйце – по одній щіпці;

яйце – 1 шт.;

лимонний сік — 1-2 ч. л.;

цукрова пудра – 100–150 г.

Спосіб приготування:

Молоко закип’ятіть, зніміть із вогню. Цукор змішайте зі 100 г борошна. У них влийте гаряче молоко. Вимісити масу вінчиком до однорідності. Остудіть суміш до кімнатної температури. Далі додайте в тісто масло та жовток, по щіпці солі та соди. Туди ж просійте розпушувач та какао. Вінчиком знову перемішайте суміш до однорідності. Тепер поступово просійте борошно в тісто, перемішуючи віночком. У вас має вийти однорідне липке тісто. Перемістіть його на робочу поверхню, попередньо присипану мукою. Розкотіть тісто в пласт близько 1 см завтовшки. Формами виріжте кола. Перенесіть їх на деко, попередньо вистелене пергаментом. Заготівлі не повинні торкатись одна одну. Готуйте печиво у розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин. Для приготування глазурі яєчний білок збийте з цукровою пудрою і лимонним соком. Змочіть у глазур готові пряники. Дайте їй застигнути. Пряники готові!

Найсмачніше такі шоколадні пряники наступного дня — вони вже жорсткіші, а глазур хрумтить і не липне. Подавайте ласощі з будь-яким гарячим напоєм