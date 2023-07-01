Такого картофеля вы еще не пробовали: нежное блюдо из нескольких продуктов

Идеальный гарнир или основное блюдо

Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку с черствым хлебом. Теперь делимся рецептом еще одной запеканки – картофельной.

Нежный картофель, слоеный кисломолочным сыром с чесноком и покрытый золотистой корочкой, — универсальное блюдо для любого события и времени года. Она может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром для мяса или рыбы. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Картофель — 500 г

Сыр кисломолочный — 250 г

Яйца куриные – 3 шт.

Молоко – 100 мл

Соль, перец — по вкусу

Чеснок сушеный, приправы — по вкусу

Масло растительное — 20 мл

Способ приготовления:

Картофель чистим, моем и нарезаем тонкими кружочками. Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем в него половину картофеля. Сыр солим, добавляем чеснок и растираем вилкой. Эту массу равномерно раскладываем на картофеле. Сверху выкладываем остальные кружки картофеля. Яйца взбиваем с молоком, солим и перчим. Заливаем яичной массой картофель и посыпаем итальянскими травами. Накрываем форму фольгой и помещаем в духовку, разогретую до 180°C на 30 минут. Затем снимаем фольгу и запекаем еще 10-15 минут до появления золотистой корочки.

Блюдо получается очень вкусным и ароматным. К ней будет очень вкусно приготовить нежные мясные гнездышки с начинкой.