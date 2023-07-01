Такого картофеля вы еще не пробовали: нежное блюдо из нескольких продуктов
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Идеальный гарнир или основное блюдо
Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку с черствым хлебом. Теперь делимся рецептом еще одной запеканки – картофельной.
Нежный картофель, слоеный кисломолочным сыром с чесноком и покрытый золотистой корочкой, — универсальное блюдо для любого события и времени года. Она может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром для мяса или рыбы. Рецептом поделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Картофель — 500 г
- Сыр кисломолочный — 250 г
- Яйца куриные – 3 шт.
- Молоко – 100 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Чеснок сушеный, приправы — по вкусу
- Масло растительное — 20 мл
Способ приготовления:
- Картофель чистим, моем и нарезаем тонкими кружочками. Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем в него половину картофеля.
- Сыр солим, добавляем чеснок и растираем вилкой. Эту массу равномерно раскладываем на картофеле. Сверху выкладываем остальные кружки картофеля.
- Яйца взбиваем с молоком, солим и перчим. Заливаем яичной массой картофель и посыпаем итальянскими травами.
- Накрываем форму фольгой и помещаем в духовку, разогретую до 180°C на 30 минут. Затем снимаем фольгу и запекаем еще 10-15 минут до появления золотистой корочки.
Блюдо получается очень вкусным и ароматным. К ней будет очень вкусно приготовить нежные мясные гнездышки с начинкой.