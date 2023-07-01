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Такого картофеля вы еще не пробовали: нежное блюдо из нескольких продуктов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Мало кто поверит, что это обычный картофель
Мало кто поверит, что это обычный картофель. Фото shuba.life

Идеальный гарнир или основное блюдо

Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку с черствым хлебом. Теперь делимся рецептом еще одной запеканки – картофельной.

Нежный картофель, слоеный кисломолочным сыром с чесноком и покрытый золотистой корочкой, — универсальное блюдо для любого события и времени года. Она может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром для мяса или рыбы. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • Картофель — 500 г
  • Сыр кисломолочный — 250 г
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Молоко – 100 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Чеснок сушеный, приправы — по вкусу
  • Масло растительное — 20 мл

Способ приготовления:

  1. Картофель чистим, моем и нарезаем тонкими кружочками. Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем в него половину картофеля.
  2. Сыр солим, добавляем чеснок и растираем вилкой. Эту массу равномерно раскладываем на картофеле. Сверху выкладываем остальные кружки картофеля.
  3. Яйца взбиваем с молоком, солим и перчим. Заливаем яичной массой картофель и посыпаем итальянскими травами.
  4. Накрываем форму фольгой и помещаем в духовку, разогретую до 180°C на 30 минут. Затем снимаем фольгу и запекаем еще 10-15 минут до появления золотистой корочки.

Блюдо получается очень вкусным и ароматным. К ней будет очень вкусно приготовить нежные мясные гнездышки с начинкой.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Запеканка #Гарнир