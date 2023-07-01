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Такої картоплі ви ще не куштували: ніжна страва з кількох продуктів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Мало хто повірить, що це — звичайна картопля
Мало хто повірить, що це — звичайна картопля. Фото shuba.life

Ідеальний гарнір або й основна страва

Ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з черствим хлібом. Тепер ділимось рецептом ще однієї запіканки — картопляної.

Ніжна картопля, прошарована кисломолочним сиром із часником і вкрита золотистою скоринкою, — універсальна страва для будь-якої події та пори року. Вона може бути як самостійною стравою, так і гарніром для м’яса чи риби. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

  • Картопля — 500 г
  • Сир кисломолочний — 250 г
  • Яйця курячі — 3 шт.
  • Молоко — 100 мл
  • Сіль, перець — до смаку
  • Часник сушений, приправи — до смаку
  • Олія — 20 мл

Спосіб приготування:

  1. Картоплю чистимо, миємо та нарізаємо тонкими кружальцями. Форму для запікання змащуємо олією і викладаємо у неї половину картоплі.
  2. Сир солимо, додаємо часник і розтираємо виделкою. Цю масу рівномірно розкладаємо на картоплі. Зверху викладаємо решту кружалець картоплі.
  3. Яйця збиваємо з молоком, солимо і перчимо. Заливаємо яєчною масою картоплю і посипаємо італійськими травами.
  4. Накриваємо форму фольгою і поміщаємо у духовку, розігріту до 180°C, на 30 хвилин. Потім знімаємо фольгу і запікаємо ще 10-15 хвилин до появи золотистої скоринки.

Страва виходить дуже смачною та ароматною. До неї буде дуже смачно приготувати ніжні м’ясні гніздечка з начинкою.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Запіканка #Гарнір