Такої картоплі ви ще не куштували: ніжна страва з кількох продуктів

Ідеальний гарнір або й основна страва

Ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з черствим хлібом. Тепер ділимось рецептом ще однієї запіканки — картопляної.

Ніжна картопля, прошарована кисломолочним сиром із часником і вкрита золотистою скоринкою, — універсальна страва для будь-якої події та пори року. Вона може бути як самостійною стравою, так і гарніром для м’яса чи риби. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Картопля — 500 г

Сир кисломолочний — 250 г

Яйця курячі — 3 шт.

Молоко — 100 мл

Сіль, перець — до смаку

Часник сушений, приправи — до смаку

Олія — 20 мл

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо, миємо та нарізаємо тонкими кружальцями. Форму для запікання змащуємо олією і викладаємо у неї половину картоплі. Сир солимо, додаємо часник і розтираємо виделкою. Цю масу рівномірно розкладаємо на картоплі. Зверху викладаємо решту кружалець картоплі. Яйця збиваємо з молоком, солимо і перчимо. Заливаємо яєчною масою картоплю і посипаємо італійськими травами. Накриваємо форму фольгою і поміщаємо у духовку, розігріту до 180°C, на 30 хвилин. Потім знімаємо фольгу і запікаємо ще 10-15 хвилин до появи золотистої скоринки.

Страва виходить дуже смачною та ароматною. До неї буде дуже смачно приготувати ніжні м’ясні гніздечка з начинкою.