Такої картоплі ви ще не куштували: ніжна страва з кількох продуктів
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Ідеальний гарнір або й основна страва
Ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з черствим хлібом. Тепер ділимось рецептом ще однієї запіканки — картопляної.
Ніжна картопля, прошарована кисломолочним сиром із часником і вкрита золотистою скоринкою, — універсальна страва для будь-якої події та пори року. Вона може бути як самостійною стравою, так і гарніром для м’яса чи риби. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- Картопля — 500 г
- Сир кисломолочний — 250 г
- Яйця курячі — 3 шт.
- Молоко — 100 мл
- Сіль, перець — до смаку
- Часник сушений, приправи — до смаку
- Олія — 20 мл
Спосіб приготування:
- Картоплю чистимо, миємо та нарізаємо тонкими кружальцями. Форму для запікання змащуємо олією і викладаємо у неї половину картоплі.
- Сир солимо, додаємо часник і розтираємо виделкою. Цю масу рівномірно розкладаємо на картоплі. Зверху викладаємо решту кружалець картоплі.
- Яйця збиваємо з молоком, солимо і перчимо. Заливаємо яєчною масою картоплю і посипаємо італійськими травами.
- Накриваємо форму фольгою і поміщаємо у духовку, розігріту до 180°C, на 30 хвилин. Потім знімаємо фольгу і запікаємо ще 10-15 хвилин до появи золотистої скоринки.
Страва виходить дуже смачною та ароматною. До неї буде дуже смачно приготувати ніжні м’ясні гніздечка з начинкою.