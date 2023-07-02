Приготовите, пока заваривается чай: рецепт необычных манных блинов с начинкой
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Такие блины с начинкой — сытный и быстрый вариант для завтрака
Мы привыкли считать, что чем тоньше блин, тем он вкуснее. Зачем добавлять в него манную кашу? Дело в том, что эта крупа отлично впитывает влагу и имеет нежный вкус. Такие блины получаются очень мягкими.
Сегодня мы вместе с "Це Смак" рулет из блинов из манки. Завтрак готовится быстро и просто. Для начинки можно использовать как сладкие, так и соленые продукты: шоколад, джем, сыр, паштет или моцареллу, как в нашем случае.
Как приготовить блины из манки с начинкой
Ингредиенты на 4 порции:
- манка – 30 г;
- куриное филе – 2 шт.;
- молоко – 100 мл;
- моцарелла — 100 г;
- соль, сахар – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с щепоткой соли и сахара. Добавьте манную крупу, молоко и перемешайте. Дайте тесту настояться около 5 минут.
- Когда манка разбухнет, приступайте к жарке блинов. У вас должно получиться 3-4 блина. Перед выпеканием каждого обязательно перемешивайте тесто.
- Горячие блины выложите в напуск. Натрите моцареллу на мелкой терке и выложите сыр сверху. Закрутите в рулет.
- Если блины успели остыть, подержите их 5 минут в духовке, чтобы сыр расплавился.
Нарежьте блинный рулетик на части и подавайте к столу. Подавайте с любимым кофе и завтракайте. Приятного аппетита!