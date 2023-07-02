Приготуєте, поки заварюється чай: рецепт незвичайних млинців з начинкою

Такі млинці з начинкою — ситний та швидкий варіант для сніданку

Ми звикли вважати, що чим тонший млинець, тим він смачніший. Навіщо додавати до нього манну кашу ? Справа в тому, що ця крупа відмінно вбирає вологу та має ніжний смак. Такі млинці виходять дуже м’якими.

Сьогодні ми разом із "Це Смак" рулет із млинців із манки. Сніданок готується швидко та просто. Для начинки можна використовувати як солодкі, так і солоні продукти: шоколад, джем, сир, паштет або моцарелу як у нашому випадку.

Як приготувати млинці з начинкою

Інгредієнти на 4 порції:

манка – 30 г;

куряче філе — 2 шт.;

молоко – 100 мл;

моцарела — 100 г;

сіль, цукор – на свій смак.

Спосіб приготування:

Збийте яйця з щіпкою солі та цукру. Додайте манну крупу, молоко та перемішайте. Дайте тесту настоятись близько 5 хвилин. Коли манка набухне, розпочинайте смаження млинців. У вас має вийти 3-4 млинці. Перед випіканням кожного обов’язково перемішуйте тісто. Гарячі млинці викладіть у напуск. Натріть моцарелу на дрібній тертці та викладіть сир зверху. Закрутіть у рулет. Якщо млинці встигли охолонути, потримайте їх у духовці 5 хвилин, щоб сир розплавився.

Наріжте млинець на частини та подавайте до столу. Подавайте з улюбленою кавою та снідайте. Смачного!