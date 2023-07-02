Получится лучше и дешевле магазинного: как приготовить шоколад всего из четырех ингредиентов

Такую сладость вы можете готовить по своему вкусу, добавляя больше сахара или орехов

Шоколад — любимое лакомство если не каждого, то очень многих. Конечно же, на полках магазинов этой сладости невероятное множество, но ведь интереснее приготовить своими руками. Домашние сладости намного полезнее и вкуснее покупных, тем более, если их несложно готовить.

К тому же, для приготовления шоколада вам нужно всего четыре ингредиента. Shuba рекомендует выбрать для этого рецепта только качественный какао-порошок с высоким процентом жирности. Молоко лучше всего подойдет домашнее или содержащее самый высокий процент жирности. То же самое касается и сливочного масла — оно обязательно должно быть натуральным. По желанию в шоколадную массу можно добавить поджаренный фундук, кешью или грецкие орехи, вяленые ягоды или рисовые шарики, или сделать его немного слаще.

Как приготовить шоколад дома

Ингредиенты на 6 порций:

молоко 3,2% — 180 мл;

какао — 100 г;

масло сливочное 82% — 50 г;

сахар — 50 г.

Способ приготовления:

Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками. Влейте молоко в кастрюлю с толстым дном, добавьте кусочки масла. Поставьте кастрюлю на умеренный огонь, доведите до кипения, но не кипятите. Снимите кастрюлю с огня, перемешайте, пока масло не растворится. Всыпьте в горячее молоко сахар, перемешайте до полного растворения. Всыпьте в кастрюлю какао-порошок. Перемешайте до однородности. Если смесь слишком вязкая, долейте немного горячего молока и снова хорошо перемешайте. Если шоколад редкий, поставьте кастрюлю на огонь и уварите до загустения, помешивая венчиком. Разлейте готовую смесь в форму и охладите до комнатной температуры. Затем поставьте шоколад в морозилку на 2-3 часа.

Добавьте к шоколаду домашнее сгущенное молоко — и ваше удовольствие будет безмерным! Ешьте и наслаждайтесь!