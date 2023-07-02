Вийде краще і дешевше магазинного: як приготувати шоколад всього з чотирьох інгредієнтів
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Таку насолоду ви можете готувати на свій смак, додаючи більше цукру або горішків
Шоколад — улюблені ласощі якщо не кожного, то дуже багатьох. Звичайно ж, на полицях магазинів цієї насолоди неймовірна безліч, але ж цікавіше приготувати своїми руками. Домашні солодощі набагато корисніші та смачніші за покупні, тим більше, якщо їх нескладно готувати.
До того ж для приготування шоколаду вам потрібно лише чотири інгредієнти. Shuba рекомендує вибрати для цього рецепту лише якісний какао-порошок із високим відсотком жирності. Молоко найкраще підійде домашнє або з найвищим відсотком жирності. Те саме стосується і вершкового масла — воно обов’язково має бути натуральним. За бажанням в шоколадну масу можна додати підсмажений фундук, кеш'ю або волоські горіхи, в’ялені ягоди або рисові кульки, або зробити його трохи солодшим.
Як приготувати шоколад вдома
Інгредієнти на 6 порцій:
- молоко 3,2% — 180 мл;
- какао — 100 г;
- масло вершкове 82% — 50 г;
- цукор — 50 г.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло наріжте невеликими шматочками.
- Влийте молоко в каструлю з товстим дном, додайте шматочки олії. Поставте каструлю на помірний вогонь, доведіть до кипіння, але не кип’ятіть. Зніміть каструлю з вогню, перемішайте, поки олія не розчиниться.
- Всипте в гаряче молоко цукор, перемішайте до розчинення.
- Всипте в каструлю какао-порошок. Перемішайте до однорідності. Якщо суміш надто в’язка, долийте трохи гарячого молока і знову добре перемішайте. Якщо шоколад рідкий, поставте каструлю на вогонь і уваріть до загусання, помішуючи віночком.
- Розлийте готову суміш у форму та охолодіть до кімнатної температури. Потім поставте шоколад у морозилку на 2-3 години.
Додайте до шоколаду домашнє згущене молоко — і ваше задоволення буде безмірним! Їжте та насолоджуйтесь!