Вместо салатов из капусты: необычный перекус за считанные минуты
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Морская капуста отлично сочетается с грибами.
Мы рассказывали, как приготовить сытный салат из капусты и колбасы. Но даже такие блюда со временем надоедают. Обратите внимание на этот рецепт салата из морской капусты.
Салат получается сытный и его смело можно подавать вместо тяжелого ужина. А на все приготовление уходит не больше 20 минут. Рецептом поделились на портале " Школа Жизни ".
Нам понадобится:
- Шампиньоны – 170 г
- Морская капуста – 170 г
- Морковь – 100 г
- Лук – 70-80 г
- Сельдерей стебля – 70 г
- Яйцо вареное – 2 шт.
- Соль, перец
- Майонез – 2 ст. л.
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- В сковороде с растительным маслом обжариваем до золотистости лук. Добавляем тертую морковь и готовим 5 минут до мягкости моркови.
- Когда морковь станет готовой, добавляем кольца свежего сельдерея, нарезанные на пластины шампиньона. Все жарим до готовности грибов.
- Изюминкой салата является сельдерей, ведь он остается хрустящим. Готовую зажарку остужаем и перекладываем в салатник.
- Отправляем в салатник морскую капусту, нарезанное кубиком отварное яйцо. Добавляем по вкусу соль и перец, заправляем майонезом, перемешиваем и подаем на стол.
Сочетание зажарки, морской капусты и хрустящей сельдерея просто удивительно. Хотя в составе и нет мяса, салат очень сытный и насыщенный. Также мы делились рецептом вкусного соуса, идеально подходящего к кабачкам.