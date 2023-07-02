Вместо салатов из капусты: необычный перекус за считанные минуты

Морская капуста отлично сочетается с грибами.

Мы рассказывали, как приготовить сытный салат из капусты и колбасы. Но даже такие блюда со временем надоедают. Обратите внимание на этот рецепт салата из морской капусты.

Салат получается сытный и его смело можно подавать вместо тяжелого ужина. А на все приготовление уходит не больше 20 минут. Рецептом поделились на портале " Школа Жизни ".

Нам понадобится:

Шампиньоны – 170 г

Морская капуста – 170 г

Морковь – 100 г

Лук – 70-80 г

Сельдерей стебля – 70 г

Яйцо вареное – 2 шт.

Соль, перец

Майонез – 2 ст. л.

Масло для жарки

Способ приготовления:

В сковороде с растительным маслом обжариваем до золотистости лук. Добавляем тертую морковь и готовим 5 минут до мягкости моркови. Когда морковь станет готовой, добавляем кольца свежего сельдерея, нарезанные на пластины шампиньона. Все жарим до готовности грибов. Изюминкой салата является сельдерей, ведь он остается хрустящим. Готовую зажарку остужаем и перекладываем в салатник. Отправляем в салатник морскую капусту, нарезанное кубиком отварное яйцо. Добавляем по вкусу соль и перец, заправляем майонезом, перемешиваем и подаем на стол.

Сочетание зажарки, морской капусты и хрустящей сельдерея просто удивительно. Хотя в составе и нет мяса, салат очень сытный и насыщенный. Также мы делились рецептом вкусного соуса, идеально подходящего к кабачкам.