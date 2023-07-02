Замість салатів з капусти: незвичайний перекус за лічені хвилини
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Морська капуста чудово поєднується з грибами
Ми розповідали, як приготувати ситний салат з капусти та ковбаси. Але навіть такі страви з часом набридають. Зверніть увагу на цей рецепт салату з морської капусти.
Салат виходить ситний і його сміливо можна подавати замість важкої вечері. А на все приготування йде не більше 20 хвилин. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Нам знадобиться:
- Печериці – 170 г
- Морська капуста – 170 г
- Морква – 100 г
- Цибуля – 70-80 г
- Селера стебла – 70 г
- Яйце варене – 2 шт.
- Сіль, перець
- Майонез – 2 ст. л.
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- У сковороді з олією обсмажуємо до золотистості цибулю. Додаємо терту моркву і готуємо 5 хвилин до м’якості моркви.
- Коли морква стане готовою, додаємо кільця свіжої селери, нарізані на пластини печериці. Все смажимо до готовності грибів.
- Родзинкою салату є селера, адже вона залишається хрусткою. Готову засмажку остуджуємо та перекладаємо в салатник.
- Відправляємо в салатник морську капусту, нарізане кубиком відварене яйце. Додаємо до смаку сіль та перець, заправляємо майонезом, перемішуємо та подаємо до столу.
Поєднання засмажки, морської капусти та хрусткої селери просто дивовижне. Хоч у складі і немає м’яса, салат дуже ситний та насичений. Також ми ділились рецептом смачного соусу, що ідеально підходить до кабачків.