Замість салатів з капусти: незвичайний перекус за лічені хвилини

Морська капуста чудово поєднується з грибами

Ми розповідали, як приготувати ситний салат з капусти та ковбаси. Але навіть такі страви з часом набридають. Зверніть увагу на цей рецепт салату з морської капусти.

Салат виходить ситний і його сміливо можна подавати замість важкої вечері. А на все приготування йде не більше 20 хвилин. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Нам знадобиться:

Печериці – 170 г

Морська капуста – 170 г

Морква – 100 г

Цибуля – 70-80 г

Селера стебла – 70 г

Яйце варене – 2 шт.

Сіль, перець

Майонез – 2 ст. л.

Олія для смаження

Спосіб приготування:

У сковороді з олією обсмажуємо до золотистості цибулю. Додаємо терту моркву і готуємо 5 хвилин до м’якості моркви. Коли морква стане готовою, додаємо кільця свіжої селери, нарізані на пластини печериці. Все смажимо до готовності грибів. Родзинкою салату є селера, адже вона залишається хрусткою. Готову засмажку остуджуємо та перекладаємо в салатник. Відправляємо в салатник морську капусту, нарізане кубиком відварене яйце. Додаємо до смаку сіль та перець, заправляємо майонезом, перемішуємо та подаємо до столу.

Поєднання засмажки, морської капусти та хрусткої селери просто дивовижне. Хоч у складі і немає м’яса, салат дуже ситний та насичений. Також ми ділились рецептом смачного соусу, що ідеально підходить до кабачків.