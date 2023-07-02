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Замість салатів з капусти: незвичайний перекус за лічені хвилини

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чудовий варіант салату на щодень
Чудовий варіант салату на щодень. Фото 1000.menu

Морська капуста чудово поєднується з грибами

Ми розповідали, як приготувати ситний салат з капусти та ковбаси. Але навіть такі страви з часом набридають. Зверніть увагу на цей рецепт салату з морської капусти.

Салат виходить ситний і його сміливо можна подавати замість важкої вечері. А на все приготування йде не більше 20 хвилин. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Нам знадобиться:

  • Печериці – 170 г
  • Морська капуста – 170 г
  • Морква – 100 г
  • Цибуля – 70-80 г
  • Селера стебла – 70 г
  • Яйце варене – 2 шт.
  • Сіль, перець
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. У сковороді з олією обсмажуємо до золотистості цибулю. Додаємо терту моркву і готуємо 5 хвилин до м’якості моркви.
  2. Коли морква стане готовою, додаємо кільця свіжої селери, нарізані на пластини печериці. Все смажимо до готовності грибів.
  3. Родзинкою салату є селера, адже вона залишається хрусткою. Готову засмажку остуджуємо та перекладаємо в салатник.
  4. Відправляємо в салатник морську капусту, нарізане кубиком відварене яйце. Додаємо до смаку сіль та перець, заправляємо майонезом, перемішуємо та подаємо до столу.

Поєднання засмажки, морської капусти та хрусткої селери просто дивовижне. Хоч у складі і немає м’яса, салат дуже ситний та насичений. Також ми ділились рецептом смачного соусу, що ідеально підходить до кабачків.

Теги:
#Рецепт #Салат #Морська капуста