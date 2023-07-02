Всего два продукта – и никто не поверит, что в закуске нет мяса: бюджетный рецепт

Прекрасный вариант для летнего застолья

Пока длится лето и сезон свежих овощей, следует по-максимуму добавлять их в рацион. Мы рассказывали, как готовить вкусную кабачковую запеканку. Теперь делимся рецептом вкусной закуски из молодой капусты.

Такое блюдо станет идеальным гарниром или же самостоятельным перекусом. Готовится жареная капуста очень просто. Понадобится всего два основных продукта.

Ингредиенты:

одна небольшая капуста

несколько яиц

соль, перец — по вкусу

сушеный укроп

сушеный чеснок

Способ приготовления:

Сначала разрезаем молодую капусту на четыре части. Тогда отвариваем: кладем ее в кипяток и варим до мягкости. Тогда достаем ее из воды. Капуста должна остыть. Нарезаем ее ломтиками. Для кляра в миску вбиваем яйца. Добавляем сушеный чеснок, соль, перец, а также мелко порезанную зелень. Взбиваем кляр, пока не появится пенка. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем капусту в кляре по бокам до приятной золотистой корочки.

Подаем готовую молодую капусту как гарнир или самостоятельный перекус. Очень вкусно есть ее с соусом на основе йогурта.