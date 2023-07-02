Всього два продукти — і ніхто не повірить, що в закусці немає м’яса: бюджетний рецепт
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Чудовий варіант для літнього застілля
Поки триває літо і сезон свіжих овочів, варто по-максимуму додавати їх в раціон. Ми розповідали, як готувати смачну кабачкову запіканку. Тепер ділимось рецептом смачної закуски з молодої капусти.
Така страва стане ідеальним гарніром або ж самостійним перекусом. Готується смажена капуста дуже просто. Знадобиться всього два основні продукти.
Інгредієнти:
- одна невелика капустина
- кілька яєць
- сіль, перець — до смаку
- сушений кріп
- сушений часник
Спосіб приготування:
- Спершу розрізаємо молоду капусту на чотири частини. Тоді відварюємо: кладемо її в окріп і варимо до м’якості.
- Тоді дістаємо її з води. Капуста повинна охолонути. Нарізаємо її скибочками.
- Для кляру в миску вбиваємо яйця. Додаємо сушений часник, сіль, перець, а також дрібно порізану зелень. Збиваємо кляр доти, доки не з’явиться пінка.
- Розігріваємо сковороду з олією. Обсмажуємо капусту в клярі з обох боків до приємної золотистої скоринки.
Подаємо готову молоду капусту як гарнір або й самостійний перекус. Дуже смачно їсти її з соусом на основі йогурту.