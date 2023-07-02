Всього два продукти — і ніхто не повірить, що в закусці немає м’яса: бюджетний рецепт

Чудовий варіант для літнього застілля

Поки триває літо і сезон свіжих овочів, варто по-максимуму додавати їх в раціон. Ми розповідали, як готувати смачну кабачкову запіканку. Тепер ділимось рецептом смачної закуски з молодої капусти.

Така страва стане ідеальним гарніром або ж самостійним перекусом. Готується смажена капуста дуже просто. Знадобиться всього два основні продукти.

Інгредієнти:

одна невелика капустина

кілька яєць

сіль, перець — до смаку

сушений кріп

сушений часник

Спосіб приготування:

Спершу розрізаємо молоду капусту на чотири частини. Тоді відварюємо: кладемо її в окріп і варимо до м’якості. Тоді дістаємо її з води. Капуста повинна охолонути. Нарізаємо її скибочками. Для кляру в миску вбиваємо яйця. Додаємо сушений часник, сіль, перець, а також дрібно порізану зелень. Збиваємо кляр доти, доки не з’явиться пінка. Розігріваємо сковороду з олією. Обсмажуємо капусту в клярі з обох боків до приємної золотистої скоринки.

Подаємо готову молоду капусту як гарнір або й самостійний перекус. Дуже смачно їсти її з соусом на основі йогурту.