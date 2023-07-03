Десерт будет готов через десять минут: домашний шоколад по этому рецепту просто растает во рту

Больше не зайдете в магазин ни ногой!

Конечно, магазинные полочки пестрят разнообразными сладостями, конфетами, кондитерскими изделиями. А ведь гораздо интереснее приготовить что-нибудь вкусненькое своими руками!

Именно поэтому предлагаем вам приготовить домашний шоколад по рецепту "Попоїсти". Готовить его – одно удовольствие, а есть – тем более! К тому же вы будете знать, из чего приготовили десерт, именно поэтому он будет гораздо полезнее магазинного.

Как приготовить домашний шоколад.

Ингредиенты:

молоко сухое цельное — 270 г;

сахар – 180 г;

масло сливочное – 120 г;

вода – 100 мл;

какао-порошок – 50 г;

грецкий орех, фундук, изюм кишмиш – по желанию.

Способ приготовления:

Смешать сухое молоко из какао до однородного состояния. Вскипятить воду, добавить сахар. Сироп держать около 6 минут до его загустения. Добавить сливочное масло. Вылить сироп в смесь из молока и какао, добавить измельченные лесные орехи, грецкие орехи или изюм по своему вкусу. Перемешать смесь до однородного состояния. Вылить нашу заготовку в форму, разровнять и поставить шоколад в холодное место до полного застывания.

Таким шоколадом можно лакомиться с любимым напитком и использовать в домашней выпечке. Приятного аппетита!