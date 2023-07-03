Десерт будет готов через десять минут: домашний шоколад по этому рецепту просто растает во рту
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Больше не зайдете в магазин ни ногой!
Конечно, магазинные полочки пестрят разнообразными сладостями, конфетами, кондитерскими изделиями. А ведь гораздо интереснее приготовить что-нибудь вкусненькое своими руками!
Именно поэтому предлагаем вам приготовить домашний шоколад по рецепту "Попоїсти". Готовить его – одно удовольствие, а есть – тем более! К тому же вы будете знать, из чего приготовили десерт, именно поэтому он будет гораздо полезнее магазинного.
Как приготовить домашний шоколад.
Ингредиенты:
- молоко сухое цельное — 270 г;
- сахар – 180 г;
- масло сливочное – 120 г;
- вода – 100 мл;
- какао-порошок – 50 г;
- грецкий орех, фундук, изюм кишмиш – по желанию.
Способ приготовления:
- Смешать сухое молоко из какао до однородного состояния.
- Вскипятить воду, добавить сахар. Сироп держать около 6 минут до его загустения. Добавить сливочное масло.
- Вылить сироп в смесь из молока и какао, добавить измельченные лесные орехи, грецкие орехи или изюм по своему вкусу. Перемешать смесь до однородного состояния.
- Вылить нашу заготовку в форму, разровнять и поставить шоколад в холодное место до полного застывания.
Таким шоколадом можно лакомиться с любимым напитком и использовать в домашней выпечке. Приятного аппетита!