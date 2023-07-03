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Десерт будет готов через десять минут: домашний шоколад по этому рецепту просто растает во рту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Домашний шоколад не только вкусный, но и полезный
Домашний шоколад не только вкусный, но и полезный. Фото popoisty.com

Больше не зайдете в магазин ни ногой!

Конечно, магазинные полочки пестрят разнообразными сладостями, конфетами, кондитерскими изделиями. А ведь гораздо интереснее приготовить что-нибудь вкусненькое своими руками!

Именно поэтому предлагаем вам приготовить домашний шоколад по рецепту "Попоїсти". Готовить его – одно удовольствие, а есть – тем более! К тому же вы будете знать, из чего приготовили десерт, именно поэтому он будет гораздо полезнее магазинного.

Как приготовить домашний шоколад.

Ингредиенты:

  • молоко сухое цельное — 270 г;
  • сахар – 180 г;
  • масло сливочное – 120 г;
  • вода – 100 мл;
  • какао-порошок – 50 г;
  • грецкий орех, фундук, изюм кишмиш – по желанию.

Способ приготовления:

  1. Смешать сухое молоко из какао до однородного состояния.
  2. Вскипятить воду, добавить сахар. Сироп держать около 6 минут до его загустения. Добавить сливочное масло.
  3. Вылить сироп в смесь из молока и какао, добавить измельченные лесные орехи, грецкие орехи или изюм по своему вкусу. Перемешать смесь до однородного состояния.
  4. Вылить нашу заготовку в форму, разровнять и поставить шоколад в холодное место до полного застывания.

Таким шоколадом можно лакомиться с любимым напитком и использовать в домашней выпечке. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Шоколад #Готовим дома