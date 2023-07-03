Десерт буде готовий за десять хвилин: домашній шоколад за цим рецептом просто розтане в роті.

Більше не зайдете до магазину ні ногою!

Звичайно, магазинні полички рясніють різноманітними солодощами, цукерками, кондитерськими виробами. Адже набагато цікавіше приготувати щось смачненьке своїми руками!

Саме тому пропонуємо вам приготувати домашній шоколад за рецептом "Попоїсти". Готувати його – одне задоволення, а є – тим паче! До того ж ви будете знати, з чого приготували десерт, саме тому він буде набагато кориснішим за магазинний.

Як приготувати домашній шоколад.

Інгредієнти:

молоко сухе незбиране — 270 г;

цукор – 180 г;

масло вершкове – 120 г;

вода – 100 мл;

какао-порошок – 50 г;

волоський горіх, фундук, родзинки кишмиш — за бажанням.

Спосіб приготування:

Змішати сухе молоко із какао до однорідного стану. Закип’ятити воду, додати цукор. Сироп тримати близько 6 хвилин до його загусання. Додати вершкове масло. Вилити сироп у суміш із молока і какао, додати подрібнені лісові горіхи, волоські горіхи або родзинки на свій смак. Перемішати суміш до однорідного стану. Вилити нашу заготовку у форму, розрівняти та поставити шоколад у холодне місце до повного застигання.

Таким шоколадом можна ласувати з улюбленим напоєм і використовувати у домашній випічці. Смачного!