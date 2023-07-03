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Бульонный кубик своими руками: незаменимый рецепт для первых блюд

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Незаменимый бульонный кубик своими руками
Незаменимый бульонный кубик своими руками. Фото shuba.life

Такой кубик можно хранить всю зиму

Некоторые хозяйки для улучшения вкуса разных первых блюд, соусов и подлив используют магазинные бульонные кубики. А некоторые делают иначе: они делают простые домашние заготовки, раскрывающие вкус ничуть не хуже, а пользы приносят в разы больше.

Приготовить и заморозить ароматный бульон запас – отличная идея. Такой кубик по рецепту Shuba содержит невероятное количество витаминов и полезных минеральных веществ. Такая добавка сделает ваше блюдо оригинальней.

Как приготовить домашний овощной бульон в кубиках

Ингредиенты на 10 порций:

  • лук порей — 1 шт.;
  • морковь — 3 шт.;
  • корень пастернака — 2 шт.;
  • корень петрушки — 2 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сельдерей, листья — 1/2 шт.;
  • корень сельдерея — 1/2 шт.;
  • репа белая — 1/2 шт.;
  • корень куркумы, свежий — 30 г;
  • петрушка, пучок — 1/2 шт.;
  • соль — 80 г;
  • масло подсолнечное рафинированное — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Все корни очистите и нарежьте кубиками по 1-1,5 см. Зелень помойте, обсушите и нарежьте. Все сложите в миску.
  2. Нагрейте в сковороде или глубоком сотейнике масло и выложите туда овощную смесь, помешайте и добавьте соль.
  3. Обжаривайте овощи, пока они не пустят сок, а затем накройте крышкой. После этого готовьте до готовности 8-10 минут.
  4. Затем переложите в глубокую миску и измельчите погружным блендером.
  5. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите ровным слоем получившуюся смесь толщиной в 1-1.5 см. Накройте пищевой пленкой, дайте остыть, поставьте в холодильник, а затем в морозильную камеру на ночь.
  6. На следующий день достаньте, разрежьте кубиками по 3-4 см на 2-3 см. Каждый кубик упакуйте в фольгу и положите их в пакет с застежкой. Затем уберите в морозильную камеру.

Для бульонных кубиков можно использовать различные овощи, но желательно те, которые обладают выраженным насыщенным вкусом и ароматом. С такими кубиками можно готовить не только бульон, но и другие блюда

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