Бульонный кубик своими руками: незаменимый рецепт для первых блюд
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такой кубик можно хранить всю зиму
Некоторые хозяйки для улучшения вкуса разных первых блюд, соусов и подлив используют магазинные бульонные кубики. А некоторые делают иначе: они делают простые домашние заготовки, раскрывающие вкус ничуть не хуже, а пользы приносят в разы больше.
Приготовить и заморозить ароматный бульон запас – отличная идея. Такой кубик по рецепту Shuba содержит невероятное количество витаминов и полезных минеральных веществ. Такая добавка сделает ваше блюдо оригинальней.
Как приготовить домашний овощной бульон в кубиках
Ингредиенты на 10 порций:
- лук порей — 1 шт.;
- морковь — 3 шт.;
- корень пастернака — 2 шт.;
- корень петрушки — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сельдерей, листья — 1/2 шт.;
- корень сельдерея — 1/2 шт.;
- репа белая — 1/2 шт.;
- корень куркумы, свежий — 30 г;
- петрушка, пучок — 1/2 шт.;
- соль — 80 г;
- масло подсолнечное рафинированное — по вкусу.
Способ приготовления:
- Все корни очистите и нарежьте кубиками по 1-1,5 см. Зелень помойте, обсушите и нарежьте. Все сложите в миску.
- Нагрейте в сковороде или глубоком сотейнике масло и выложите туда овощную смесь, помешайте и добавьте соль.
- Обжаривайте овощи, пока они не пустят сок, а затем накройте крышкой. После этого готовьте до готовности 8-10 минут.
- Затем переложите в глубокую миску и измельчите погружным блендером.
- Застелите противень пергаментной бумагой и выложите ровным слоем получившуюся смесь толщиной в 1-1.5 см. Накройте пищевой пленкой, дайте остыть, поставьте в холодильник, а затем в морозильную камеру на ночь.
- На следующий день достаньте, разрежьте кубиками по 3-4 см на 2-3 см. Каждый кубик упакуйте в фольгу и положите их в пакет с застежкой. Затем уберите в морозильную камеру.
Для бульонных кубиков можно использовать различные овощи, но желательно те, которые обладают выраженным насыщенным вкусом и ароматом. С такими кубиками можно готовить не только бульон, но и другие блюда