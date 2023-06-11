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Старинный рецепт освежающего блюда: рецепт супа со свеклой, который "поселится" на вашем столе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Холодный - вкусный летний холодный борщ
Холодный - вкусный летний холодный борщ. Фото smak.ua

Вы удивитесь, как быстро его готовить

Украинская кухня – это не только красный борщ и вареники. Мы уже рассказывали, как приготовить закарпатский суп из кабачков, сегодня же расскажем о холоднике

Так наши предки называли холодный борщ на свекольном отваре или квасе с мелконарезанными огурцами, зеленым луком и другими овощами. Заправлялся он специями. Это традиционное украинское блюдо по рецепту Smak вкусное, освежающее и достойное того, чтобы быть на вашем столе.

Как приготовить холодник

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • яблочный уксус – 0,5 ч.л.;
  • щавель – 80 г;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • свекла (маленькая) – 1 шт.;
  • огурец (свежий) – 1 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • горчица, укроп, соль, сахар, сметана – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Свеклу очистить, порезать маленькими кубиками, положить в кастрюлю, залить водой, добавить уксуса и поставить варить на 20-30 мин.
  2. Готовый свекольный отвар процедить и охладить.
  3. Свеклу положить в кастрюлю, добавить вареный картофель и огурцы, нарезанные кубиками, рубленое яйцо и мелко нарезанный зеленый лук, щавель.
  4. В кастрюлю с супом положить соль, сахар и горчицу.
  5. Залить свекольным отваром, добавить сметану и размешать. Холодник посыпать нарезанной зеленью петрушки или укропа.

Подавать окрошку со свежеиспеченным домашним хлебом. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Борщ #Первое блюдо #Готовим дома