Старинный рецепт освежающего блюда: рецепт супа со свеклой, который "поселится" на вашем столе

Вы удивитесь, как быстро его готовить

Украинская кухня – это не только красный борщ и вареники. Мы уже рассказывали, как приготовить закарпатский суп из кабачков, сегодня же расскажем о холоднике

Так наши предки называли холодный борщ на свекольном отваре или квасе с мелконарезанными огурцами, зеленым луком и другими овощами. Заправлялся он специями. Это традиционное украинское блюдо по рецепту Smak вкусное, освежающее и достойное того, чтобы быть на вашем столе.

Как приготовить холодник

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

яблочный уксус – 0,5 ч.л.;

щавель – 80 г;

лук репчатый – 1 шт.;

свекла (маленькая) – 1 шт.;

огурец (свежий) – 1 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

горчица, укроп, соль, сахар, сметана – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу очистить, порезать маленькими кубиками, положить в кастрюлю, залить водой, добавить уксуса и поставить варить на 20-30 мин. Готовый свекольный отвар процедить и охладить. Свеклу положить в кастрюлю, добавить вареный картофель и огурцы, нарезанные кубиками, рубленое яйцо и мелко нарезанный зеленый лук, щавель. В кастрюлю с супом положить соль, сахар и горчицу. Залить свекольным отваром, добавить сметану и размешать. Холодник посыпать нарезанной зеленью петрушки или укропа.

Подавать окрошку со свежеиспеченным домашним хлебом. Приятного аппетита!