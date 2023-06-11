Старинный рецепт освежающего блюда: рецепт супа со свеклой, который "поселится" на вашем столе
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Вы удивитесь, как быстро его готовить
Украинская кухня – это не только красный борщ и вареники. Мы уже рассказывали, как приготовить закарпатский суп из кабачков, сегодня же расскажем о холоднике
Так наши предки называли холодный борщ на свекольном отваре или квасе с мелконарезанными огурцами, зеленым луком и другими овощами. Заправлялся он специями. Это традиционное украинское блюдо по рецепту Smak вкусное, освежающее и достойное того, чтобы быть на вашем столе.
Как приготовить холодник
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- яблочный уксус – 0,5 ч.л.;
- щавель – 80 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- свекла (маленькая) – 1 шт.;
- огурец (свежий) – 1 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- горчица, укроп, соль, сахар, сметана – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Свеклу очистить, порезать маленькими кубиками, положить в кастрюлю, залить водой, добавить уксуса и поставить варить на 20-30 мин.
- Готовый свекольный отвар процедить и охладить.
- Свеклу положить в кастрюлю, добавить вареный картофель и огурцы, нарезанные кубиками, рубленое яйцо и мелко нарезанный зеленый лук, щавель.
- В кастрюлю с супом положить соль, сахар и горчицу.
- Залить свекольным отваром, добавить сметану и размешать. Холодник посыпать нарезанной зеленью петрушки или укропа.
Подавать окрошку со свежеиспеченным домашним хлебом. Приятного аппетита!