Старовинний рецепт освіжаючої страви: рецепт супу з буряком, який "поселиться" на вашому столі
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Ви здивуєтеся, як швидко його готувати
Українська кухня – це не лише червоний борщ та вареники. Ми вже розповідали, як приготувати закарпатський суп із кабачків, сьогодні ж розповімо про холодник.
Так наші предки називали холодний борщ на буряковому відварі або квасі з дрібно нарізаними огірками, зеленою цибулею та іншими овочами. Заправлявся він спеціями. Це традиційна українська страва за рецептом Smak смачна, освіжаюча і варта того, щоб бути на вашому столі.
Як приготувати холодильник
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- яблучний оцет — 0,5 ч. л.;
- щавель – 80 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- буряк (маленький) — 1 шт.;
- огірок (свіжий) – 1 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- гірчиця, кріп, сіль, цукор, сметана – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Буряк очистити, нарізати маленькими кубиками, покласти в каструлю, залити водою, додати оцту і поставити варити на 20-30 хв.
- Готовий буряковий відвар процідити та охолодити.
- Буряк покласти в каструлю, додати варену картоплю та огірки, нарізані кубиками, рубане яйце і дрібно нарізану зелену цибулю, щавель.
- У каструлю з супом покласти сіль, цукор та гірчицю.
- Залити буряковим відваром, додати сметану і розмішати. Холодник посипати нарізаною зеленню петрушки чи кропу.
Подавати окрошку зі свіжоспеченим домашнім хлібом. Смачного!