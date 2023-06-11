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Старовинний рецепт освіжаючої страви: рецепт супу з буряком, який "поселиться" на вашому столі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Холодний – смачний літній холодний борщ
Холодний – смачний літній холодний борщ. Фото smak.ua

Ви здивуєтеся, як швидко його готувати

Українська кухня – це не лише червоний борщ та вареники. Ми вже розповідали, як приготувати закарпатський суп із кабачків, сьогодні ж розповімо про холодник.

Так наші предки називали холодний борщ на буряковому відварі або квасі з дрібно нарізаними огірками, зеленою цибулею та іншими овочами. Заправлявся він спеціями. Це традиційна українська страва за рецептом Smak смачна, освіжаюча і варта того, щоб бути на вашому столі.

Як приготувати холодильник

Інгредієнти:

  • яйця – 2 шт.;
  • яблучний оцет — 0,5 ч. л.;
  • щавель – 80 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • буряк (маленький) — 1 шт.;
  • огірок (свіжий) – 1 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • гірчиця, кріп, сіль, цукор, сметана – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Буряк очистити, нарізати маленькими кубиками, покласти в каструлю, залити водою, додати оцту і поставити варити на 20-30 хв.
  2. Готовий буряковий відвар процідити та охолодити.
  3. Буряк покласти в каструлю, додати варену картоплю та огірки, нарізані кубиками, рубане яйце і дрібно нарізану зелену цибулю, щавель.
  4. У каструлю з супом покласти сіль, цукор та гірчицю.
  5. Залити буряковим відваром, додати сметану і розмішати. Холодник посипати нарізаною зеленню петрушки чи кропу.

Подавати окрошку зі свіжоспеченим домашнім хлібом. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Борщ #Перша страва #Готуємо вдома