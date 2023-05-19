Можна навіть їсти вночі без шкоди для фігури: старовинний рецепт закарпатського супу з кабачків

Апетитна та малокалорійна страва

У кожного є улюблена перша страва. Хтось віддає перевагу бабусину борщу, а хтось — гороховому супу зі свинячими реберцями.

Єдина бажана умова — менш калорійність страви, тоді її можна їсти хоч увечері. Саме такий закарпатський суп із кабачків ми зі Shuba сьогодні приготуємо. Суп з кабачків місцеві називають динею заправленою (диня — це кабачок). Така легка та смачна перша страва — ідеальне завершення дня.

Як приготувати кабачковий суп по-закарпатськи

Інгредієнти на 3 порції:

кабачки — 600 г;

сметана 30% — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

рослинна олія — 3 ст. л.;

масло вершкове — 15 г;

борошно — 1 ст. л.;

копчена паприка — 1 ч. л.;

зелень — 40 г;

вода — 1 л.

Спосіб приготування:

Кабачки почистити, натерти. Цибулю та часник подрібнити. Посмажити цибулю на розігрітій олії кілька хвилин, потім додати часник і за хвилину — борошно. Трохи обсмажити, додавши вершкове масло. Додати спеції, сіль та перець, кабачки, перемішати та влити воду. Готувати після закипання на невеликому вогні 10 хвилин. Додати сметану, рубану зелень, довести до кипіння і проварити кілька хвилин.

Подавати такий суп можна з відвареною картоплею. Ці рецепти вам знадобляться!