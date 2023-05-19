Можна навіть їсти вночі без шкоди для фігури: старовинний рецепт закарпатського супу з кабачків
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Апетитна та малокалорійна страва
У кожного є улюблена перша страва. Хтось віддає перевагу бабусину борщу, а хтось — гороховому супу зі свинячими реберцями.
Єдина бажана умова — менш калорійність страви, тоді її можна їсти хоч увечері. Саме такий закарпатський суп із кабачків ми зі Shuba сьогодні приготуємо. Суп з кабачків місцеві називають динею заправленою (диня — це кабачок). Така легка та смачна перша страва — ідеальне завершення дня.
Як приготувати кабачковий суп по-закарпатськи
Інгредієнти на 3 порції:
- кабачки — 600 г;
- сметана 30% — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- рослинна олія — 3 ст. л.;
- масло вершкове — 15 г;
- борошно — 1 ст. л.;
- копчена паприка — 1 ч. л.;
- зелень — 40 г;
- вода — 1 л.
Спосіб приготування:
- Кабачки почистити, натерти. Цибулю та часник подрібнити.
- Посмажити цибулю на розігрітій олії кілька хвилин, потім додати часник і за хвилину — борошно. Трохи обсмажити, додавши вершкове масло.
- Додати спеції, сіль та перець, кабачки, перемішати та влити воду. Готувати після закипання на невеликому вогні 10 хвилин.
- Додати сметану, рубану зелень, довести до кипіння і проварити кілька хвилин.
Подавати такий суп можна з відвареною картоплею. Ці рецепти вам знадобляться!