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Можна навіть їсти вночі без шкоди для фігури: старовинний рецепт закарпатського супу з кабачків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Закарпатський суп із кабачків – старовинна страва
Закарпатський суп із кабачків – старовинна страва. Фото shuba.life

Апетитна та малокалорійна страва

У кожного є улюблена перша страва. Хтось віддає перевагу бабусину борщу, а хтось — гороховому супу зі свинячими реберцями.

Єдина бажана умова — менш калорійність страви, тоді її можна їсти хоч увечері. Саме такий закарпатський суп із кабачків ми зі Shuba сьогодні приготуємо. Суп з кабачків місцеві називають динею заправленою (диня — це кабачок). Така легка та смачна перша страва — ідеальне завершення дня.

Як приготувати кабачковий суп по-закарпатськи

Інгредієнти на 3 порції:

  • кабачки — 600 г;
  • сметана 30% — 200 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • рослинна олія — 3 ст. л.;
  • масло вершкове — 15 г;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • копчена паприка — 1 ч. л.;
  • зелень — 40 г;
  • вода — 1 л.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки почистити, натерти. Цибулю та часник подрібнити.
  2. Посмажити цибулю на розігрітій олії кілька хвилин, потім додати часник і за хвилину — борошно. Трохи обсмажити, додавши вершкове масло.
  3. Додати спеції, сіль та перець, кабачки, перемішати та влити воду. Готувати після закипання на невеликому вогні 10 хвилин.
  4. Додати сметану, рубану зелень, довести до кипіння і проварити кілька хвилин.

Подавати такий суп можна з відвареною картоплею. Ці рецепти вам знадобляться!

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