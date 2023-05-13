Відваріть молоду картоплю у вині — і не пошкодуєте: рецепт, який стане вам у нагоді влітку

Рецепт, яким ви здивуєте всіх

Смак дитинства – це відварена молода картопля з вершковим маслом та кропом. Але його можна не лише варити, а й запікати, міксувати з м’ятою, корицею і навіть карамелізувати. А що, якщо відварити молоду картоплю у вині?

Shuba стверджує, що приготована таким чином картопля виходить золотистою, з апетитною скоринкою і багатим, щільнішим смаком. Поєднання білого вина та картоплі розкриває смак овочів і надає йому яскравіших ноток. Однак не варто його надто дрібно різати, інакше ризикуєте отримати картопляну кашу. І не соромтеся фантазувати — наприклад, використовуйте оливкову олію замість рослинної або додайте улюблені спеції.

Як приготувати картоплю у вині

Інгредієнти на 6 порцій:

картопля молода — 1 кг;

вино біле сухе — 200 мл;

часник, зубчики – 1 шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

масло вершкове — 50 г;

сіль, спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Молоду картоплю добре помийте від бруду та шкірки губкою для миття посуду. Покладіть на рушник, щоб стекла зайва рідина. Великі картоплини можна розрізати на 2-4 частини, маленькі залиште цілими. Викладіть у сотейник картоплю, роздавіть на нього часник і покладіть лаврове листя. Влийте туди вино, додайте вершкове масло, посоліть, додайте спеції до смаку і накрийте кришкою. Тушіть картоплю на середньому вогні протягом 1 години, поки вино не випарується. Зменште вогонь і готуйте до появи рум’яної скоринки ще 10-15 хвилин. Періодично струшуйте і перевертайте картоплю, щоб вона обсмажилася рівномірно. Смачного!

Така картопля буде ідеальним гарніром до улюбленого шашлику. Приємного вам відпочинку.