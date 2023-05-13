Відваріть молоду картоплю у вині — і не пошкодуєте: рецепт, який стане вам у нагоді влітку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Рецепт, яким ви здивуєте всіх
Смак дитинства – це відварена молода картопля з вершковим маслом та кропом. Але його можна не лише варити, а й запікати, міксувати з м’ятою, корицею і навіть карамелізувати. А що, якщо відварити молоду картоплю у вині?
Shuba стверджує, що приготована таким чином картопля виходить золотистою, з апетитною скоринкою і багатим, щільнішим смаком. Поєднання білого вина та картоплі розкриває смак овочів і надає йому яскравіших ноток. Однак не варто його надто дрібно різати, інакше ризикуєте отримати картопляну кашу. І не соромтеся фантазувати — наприклад, використовуйте оливкову олію замість рослинної або додайте улюблені спеції.
Як приготувати картоплю у вині
Інгредієнти на 6 порцій:
- картопля молода — 1 кг;
- вино біле сухе — 200 мл;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- масло вершкове — 50 г;
- сіль, спеції — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Молоду картоплю добре помийте від бруду та шкірки губкою для миття посуду. Покладіть на рушник, щоб стекла зайва рідина. Великі картоплини можна розрізати на 2-4 частини, маленькі залиште цілими.
- Викладіть у сотейник картоплю, роздавіть на нього часник і покладіть лаврове листя.
- Влийте туди вино, додайте вершкове масло, посоліть, додайте спеції до смаку і накрийте кришкою. Тушіть картоплю на середньому вогні протягом 1 години, поки вино не випарується.
- Зменште вогонь і готуйте до появи рум’яної скоринки ще 10-15 хвилин. Періодично струшуйте і перевертайте картоплю, щоб вона обсмажилася рівномірно. Смачного!
Така картопля буде ідеальним гарніром до улюбленого шашлику. Приємного вам відпочинку.