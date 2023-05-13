Отварите молодой картофель в вине - и не пожалеете: рецепт, который вам пригодиться летом

Рецепт, которым вы удивите всех

Вкус детства – это отварной молодой картофель со сливочным маслом и укропом. Но его можно не только варить, но и запекать, миксовать с мятой, корицей и даже карамелизовать. А что, если отварить молодой картофель в вине?

Shuba утверждает, что приготовленный таким образом картофель получается золотистым, с аппетитной корочкой и богатым, более плотным вкусом. Сочетание белого вина и картофеля раскрывает вкус овоща и придает ему более яркие нотки. Однако не стоит его слишком мелко резать, иначе рискуете получить картофельную кашу. И не стесняйтесь фантазировать — например, используйте оливковое масло вместо сливочного или добавляйте любимые специи.

Как приготовить картофель в вине

Ингредиенты на 6 порций:

картофель молодой — 1 кг;

вино белое сухое — 200 мл;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

масло сливочное — 50 г;

соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Молодой картофель хорошо помойте от грязи и кожуры губкой для мытья посуды. Положите на полотенце, чтобы стекла лишняя жидкость. Большие картофелины можно разрезать на 2-4 части, маленькие оставьте целыми. Выложите в сотейник картофель, раздавите на него чеснок и положите лавровые листья. Влейте туда вино, добавьте сливочное масло, посолите, добавьте специи по вкусу и накройте крышкой. Тушите картофель на среднем огне в течение 1 часа, пока вино не испарится. Убавьте огонь и готовьте до появления румяной корочки еще минут 10-15. Периодически встряхивайте и переворачивайте картофель, чтобы он обжарился равномерно. Приятного аппетита!

Такая картошечка будет идеальным гарниром к любимому шашлыку. Приятного вам отдыха.