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Отварите молодой картофель в вине - и не пожалеете: рецепт, который вам пригодиться летом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такого блюда вы точно еще не пробовали!
Такого блюда вы точно еще не пробовали!. Фото shuba.life

Рецепт, которым вы удивите всех

Вкус детства – это отварной молодой картофель со сливочным маслом и укропом. Но его можно не только варить, но и запекать, миксовать с мятой, корицей и даже карамелизовать. А что, если отварить молодой картофель в вине?

Shuba утверждает, что приготовленный таким образом картофель получается золотистым, с аппетитной корочкой и богатым, более плотным вкусом. Сочетание белого вина и картофеля раскрывает вкус овоща и придает ему более яркие нотки. Однако не стоит его слишком мелко резать, иначе рискуете получить картофельную кашу. И не стесняйтесь фантазировать — например, используйте оливковое масло вместо сливочного или добавляйте любимые специи.

Как приготовить картофель в вине

Ингредиенты на 6 порций:

  • картофель молодой — 1 кг;
  • вино белое сухое — 200 мл;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Молодой картофель хорошо помойте от грязи и кожуры губкой для мытья посуды. Положите на полотенце, чтобы стекла лишняя жидкость. Большие картофелины можно разрезать на 2-4 части, маленькие оставьте целыми.
  2. Выложите в сотейник картофель, раздавите на него чеснок и положите лавровые листья.
  3. Влейте туда вино, добавьте сливочное масло, посолите, добавьте специи по вкусу и накройте крышкой. Тушите картофель на среднем огне в течение 1 часа, пока вино не испарится.
  4. Убавьте огонь и готовьте до появления румяной корочки еще минут 10-15. Периодически встряхивайте и переворачивайте картофель, чтобы он обжарился равномерно. Приятного аппетита!

Такая картошечка будет идеальным гарниром к любимому шашлыку. Приятного вам отдыха.

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#Рецепт #Вино #Молодой картофель #Готовим дома