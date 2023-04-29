Как правильно нарезать картофель для первых блюд: хитрости, которые вам точно пригодятся

Нарезка картофеля в первом блюде имеет огромное значение

Если речь идет о нарезке картофеля, то многие сразу вспомнят о картофеле фри — именно при приготовлении этого блюда форма имеет большое значение. Если же речь заходит о супах, то многие хозяйки совсем не беспокоятся по этому поводу: принято считать, что этот ингредиент может быть измельчен произвольно.

Однако если кусочки получаются разного размера, то блюдо смотрится непривлекательно. К тому же, есть риск, что картофель сварится неравномерно. Вместе с "Мета" расскажем, как правильно нарезать картофель суп или борщ.

Как правильно нарезать картофель в первое блюдо

Основные правила:

картофель необходимо нарезать одинаковыми кусочками — тогда они будут вариться равномерно;

кусочки должны быть толщиной 1-2 см;

каждый ломтик картофеля должен помещаться в столовой ложке.

Чтобы кусочки картофеля получились максимально одинаковыми, нарезайте картофель на разделочной доске. А чтобы картофель не оставил "испачкал" воду в блюде, лучше предварительно нарезанный овощ замочить в воде на 10 минут — так уйдет из картофеля лишний крахмал.

Чтобы приготовить идеальное первое блюдо, необязательно иметь под рукой картофель. Его можно заменить — и близкие даже не обратят внимания.