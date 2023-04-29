Як правильно нарізати картоплю для перших страв: хитрощі, які вам знадобляться

Нарізка картоплі у першій страві має велике значення

Якщо йдеться про нарізку картоплі, то багато хто відразу згадає про картоплю фрі — саме при приготуванні цієї страви форма має велике значення. Якщо ж мова заходить про супи, то багато господинь зовсім не турбуються з цього приводу: прийнято вважати, що цей інгредієнт може бути довільно подрібнений.

Однак якщо шматочки виходять різного розміру, то блюдо виглядає непривабливо. До того ж є ризик, що картопля звариться нерівномірно. Разом із "Мета" розповімо, як правильно нарізати картоплю суп чи борщ.

Як правильно нарізати картоплю в першу страву

Основні правила:

картоплю необхідно нарізати однаковими шматочками — тоді вони будуть варитися рівномірно;

шматочки мають бути товщиною 1-2 см;

кожна скибочка картоплі повинна поміщатися в столовій ложці.

Щоб шматочки картоплі вийшли максимально однаковими, нарізайте картоплю на дошці. А щоб картопля не залишила "забруднену" воду у блюді, краще попередньо нарізаний овоч замочити у воді на 10 хвилин — так піде з картоплі зайвий крохмаль.

Щоб приготувати ідеальну першу страву, необов’язково мати під рукою картопля. Його можна замінити — і близькі навіть не звернуть уваги.