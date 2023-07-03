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Бульйонний кубик своїми руками: незамінний рецепт для перших страв

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незамінний бульйонний кубик своїми руками
Незамінний бульйонний кубик своїми руками. Фото shuba.life

Такий кубик можна зберігати всю зиму

Деякі господині для покращення смаку різних перших страв, соусів та підлив використовують магазинні бульйонні кубики. А деякі роблять інакше: вони роблять прості домашні заготовки, що розкривають смак анітрохи не гірше, а користі приносять у рази більше.

Приготувати та заморозити ароматний бульйон запас – відмінна ідея. Такий кубик за рецептом Shuba містить неймовірну кількість вітамінів та корисних мінеральних речовин. Така добавка зробить вашу страву оригінальнішою.

Як приготувати домашній овочевий бульйон у кубиках.

Інгредієнти на 10 порцій:

  • цибуля порей — 1 шт.;
  • морква — 3 шт.;
  • корінь пастернаку — 2 шт.;
  • корінь петрушки — 2 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • селера, листя — 1/2 шт.;
  • корінь селери — 1/2 шт.;
  • ріпа біла — 1/2 шт.;
  • корінь куркуми, свіжий – 30 г;
  • петрушка, пучок — 1/2 шт.;
  • сіль — 80 г;
  • олія соняшникова рафінована — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Усі коріння очистьте і наріжте кубиками по 1-1,5 см. Зелень помийте, обсушіть і наріжте. Все складіть у миску.
  2. Нагрійте в сковороді або глибокому сотейнику масло|мастило| і викладіть туди овочеву суміш, перешкодьте і додайте сіль.
  3. Обсмажуйте овочі, доки вони не пустять сік, а потім накрийте кришкою. Після цього готуйте до 8-10 хвилин.
  4. Потім перекладіть у глибоку миску та подрібніть занурювальним блендером.
  5. Застеліть лист пергаментним папером і викладіть рівним шаром суміш, що вийшла, товщиною в 1-1.5 см. Накрийте харчовою плівкою, дайте охолонути, поставте в холодильник, а потім в морозильну камеру на ніч.
  6. Наступного дня дістаньте, розріжте кубиками по 3-4 см на 2-3 см. Кожен кубик запакуйте у фольгу і покладіть у пакет із застібкою. Потім заберіть в морозильну камеру.

Для бульйонних кубиків можна використовувати різні овочі, але бажано ті, які мають виражений насичений смак і аромат. З такими кубиками можна готувати не лише бульйон, а й інші страви.

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