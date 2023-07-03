Бульйонний кубик своїми руками: незамінний рецепт для перших страв

Такий кубик можна зберігати всю зиму

Деякі господині для покращення смаку різних перших страв, соусів та підлив використовують магазинні бульйонні кубики. А деякі роблять інакше: вони роблять прості домашні заготовки, що розкривають смак анітрохи не гірше, а користі приносять у рази більше.

Приготувати та заморозити ароматний бульйон запас – відмінна ідея. Такий кубик за рецептом Shuba містить неймовірну кількість вітамінів та корисних мінеральних речовин. Така добавка зробить вашу страву оригінальнішою.

Як приготувати домашній овочевий бульйон у кубиках.

Інгредієнти на 10 порцій:

цибуля порей — 1 шт.;

морква — 3 шт.;

корінь пастернаку — 2 шт.;

корінь петрушки — 2 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

селера, листя — 1/2 шт.;

корінь селери — 1/2 шт.;

ріпа біла — 1/2 шт.;

корінь куркуми, свіжий – 30 г;

петрушка, пучок — 1/2 шт.;

сіль — 80 г;

олія соняшникова рафінована — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Усі коріння очистьте і наріжте кубиками по 1-1,5 см. Зелень помийте, обсушіть і наріжте. Все складіть у миску. Нагрійте в сковороді або глибокому сотейнику масло|мастило| і викладіть туди овочеву суміш, перешкодьте і додайте сіль. Обсмажуйте овочі, доки вони не пустять сік, а потім накрийте кришкою. Після цього готуйте до 8-10 хвилин. Потім перекладіть у глибоку миску та подрібніть занурювальним блендером. Застеліть лист пергаментним папером і викладіть рівним шаром суміш, що вийшла, товщиною в 1-1.5 см. Накрийте харчовою плівкою, дайте охолонути, поставте в холодильник, а потім в морозильну камеру на ніч. Наступного дня дістаньте, розріжте кубиками по 3-4 см на 2-3 см. Кожен кубик запакуйте у фольгу і покладіть у пакет із застібкою. Потім заберіть в морозильну камеру.

Для бульйонних кубиків можна використовувати різні овочі, але бажано ті, які мають виражений насичений смак і аромат. З такими кубиками можна готувати не лише бульйон, а й інші страви.