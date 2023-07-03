Бульйонний кубик своїми руками: незамінний рецепт для перших страв
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Такий кубик можна зберігати всю зиму
Деякі господині для покращення смаку різних перших страв, соусів та підлив використовують магазинні бульйонні кубики. А деякі роблять інакше: вони роблять прості домашні заготовки, що розкривають смак анітрохи не гірше, а користі приносять у рази більше.
Приготувати та заморозити ароматний бульйон запас – відмінна ідея. Такий кубик за рецептом Shuba містить неймовірну кількість вітамінів та корисних мінеральних речовин. Така добавка зробить вашу страву оригінальнішою.
Як приготувати домашній овочевий бульйон у кубиках.
Інгредієнти на 10 порцій:
- цибуля порей — 1 шт.;
- морква — 3 шт.;
- корінь пастернаку — 2 шт.;
- корінь петрушки — 2 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- селера, листя — 1/2 шт.;
- корінь селери — 1/2 шт.;
- ріпа біла — 1/2 шт.;
- корінь куркуми, свіжий – 30 г;
- петрушка, пучок — 1/2 шт.;
- сіль — 80 г;
- олія соняшникова рафінована — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Усі коріння очистьте і наріжте кубиками по 1-1,5 см. Зелень помийте, обсушіть і наріжте. Все складіть у миску.
- Нагрійте в сковороді або глибокому сотейнику масло|мастило| і викладіть туди овочеву суміш, перешкодьте і додайте сіль.
- Обсмажуйте овочі, доки вони не пустять сік, а потім накрийте кришкою. Після цього готуйте до 8-10 хвилин.
- Потім перекладіть у глибоку миску та подрібніть занурювальним блендером.
- Застеліть лист пергаментним папером і викладіть рівним шаром суміш, що вийшла, товщиною в 1-1.5 см. Накрийте харчовою плівкою, дайте охолонути, поставте в холодильник, а потім в морозильну камеру на ніч.
- Наступного дня дістаньте, розріжте кубиками по 3-4 см на 2-3 см. Кожен кубик запакуйте у фольгу і покладіть у пакет із застібкою. Потім заберіть в морозильну камеру.
Для бульйонних кубиків можна використовувати різні овочі, але бажано ті, які мають виражений насичений смак і аромат. З такими кубиками можна готувати не лише бульйон, а й інші страви.