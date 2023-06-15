Взимку не доведеться довго готувати ні суп, ні борщ: як заморозити овочі для перших страв

Заморожені овочі — суттєве полегшення приготування перших страв

Заморожування овочів – дуже зручний спосіб заготівлі. Можна заморожувати овочі окремо, але рекомендуємо зробити відповідні набори овочів, необхідні борщу чи супу.

Розморозивши такий набір за рецептом "Домашних заготовок", ви отримаєте свіжу вітамінну продукцію, ніби зібрану з грядки. До того ж взимку це суттєво полегшить приготування та заощадить час.

Як заморозити овочі на перші страви

Пропонований набір овочів – це універсальна заготівля. Кількість кожного овочу довільна, у бажаних для вас пропорціях. Отже, для заморозки ми беремо моркву, цибулю ріпчасту, перець солодкий, помідори, зелень кропу.

Буряк додавати небажано, тому що набір овочів, що заморожується, втратить універсальність. Найкраще її заморозити окремо.

Овочі перед обробкою слід вимити та обсушити. Зелень кропу потрібно дрібно порізати.

Моркву очистьте від шкірки та натріть на велику тертку або наріжте тонкою соломкою. Тут все залежить від ваших уподобань.

Цибулю ріпчасту очистьте від лушпиння і наріжте дрібними кубиками або тонкими пір’ячками. Лука не пошкодуйте, наріжте більше.

Солодкий перець звільніть від насінників з плодоніжками та внутрішніх перетинок. Наріжте тонкими смужками чи кубиками.

Стиглі щільні м’ясисті помідори наріжте кубиками. За бажання перед нарізкою можете зняти з них шкірку. Помідори не повинні бути надто соковитими.

Складіть усі подрібнені інгредієнти в простору миску і ретельно перемішайте. Розкладіть овочі в поліетиленові мішечки порціями, зручними для використання, і відправте в морозилку на швидку заморозку.

Взимку вам залишиться лише дістати ароматну заготівлю. Можна попередньо підсмажити овочі чи покласти в суп сирими.

З цим набором ви легко приготуєте улюблений борщ чи суп. Смачна та корисна страва скоро буде на вашому столі.