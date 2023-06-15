Зимой не придется долго готовить ни суп, ни борщ: как заморозить овощи для первых блюд

Замороженные овощи — существенное облегчение приготовления первых блюд

Заморозка овощей – очень удобный способ заготовки. Можно замораживать овощи по отдельности, но мы рекомендуем сделать соответствующие наборы овощей, необходимых для борща или супа.

Разморозив такой набор по рецепту "Домашних заготовок", вы получите свежую витаминную продукцию, как будто собранную с грядки. К тому же, зимой это существенно облегчит приготовление и сэкономит время.

Как заморозить овощи на первые блюда

Предлагаемый набор овощей — это универсальная заготовка. Количество каждого овоща произвольное, в желательных для вас пропорциях. Итак, для заморозки мы берем морковь, лук репчатый, перец сладкий, помидоры, зелень укропа.

Свёклу добавлять нежелательно, так как замораживаемый набор овощей утратит универсальность. Лучше ее заморозить отдельно.

Овощи пред обработкой следует вымыть и обсушить. Зелень укропа необходимо мелко порезать.

Морковь очистите от кожуры и натрите на крупную терку или нарежьте тонкой соломкой. Здесь все зависит от ваших предпочтений.

Лук репчатый очистите от шелухи и нарежьте мелкими кубиками или тонкими пёрышками. Лука не пожалейте, нарежьте побольше.

Сладкий перец освободите от семенников с плодоножками и внутренних перепонок. Нарежьте тонкими полосками или кубиками.

Спелые плотные мясистые помидоры нарежьте кубиками. При желании перед нарезкой можете снять из них кожицу. Помидоры не должны быть слишком сочными.

Сложите все измельченные ингредиенты в просторную миску и тщательно перемешайте. Разложите овощи в полиэтиленовые мешочки порциями, удобными для одного использования, и отправьте в морозилку на быструю заморозку.

Зимой вам останется только достать ароматную заготовку. Можно предварительно поджарить овощи или положить в суп сырыми.

С этим набором вы легко приготовите любимый борщ или суп. Вкусное и полезное блюдо скоро будет на вашем столе.