Ни муки, ни масла, все смешали - и в духовку: простой рецепт мини-запеканок
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Времени на приготовление уходит немного, но получается невероятно вкусно
Существует много вариантов приготовления творожной запеканки. Ее можно готовить с добавлением манной крупы, муки, сухофруктов или вообще не отягощать блюдо лишними ингредиентами.
Но на самом деле запеканка может быть достаточно диетической. Для этого следует использовать нежирные кисломолочные продукты и не добавлять лишнего жира. Такая творожная запеканка от "Школи життя" подойдет не только тем, кто следит за фигурой, но и тем, кто хочет разгрузить организм и одновременно порадовать себя чем-нибудь вкусненьким.
Как приготовить творожные мини-запеканки
Ингредиенты:
- 300 г творога 5%;
- щепотка соли;
- 70 г сахара;
- 2 яйца;
- 130 мл. молока;
- 25 г крахмала.
Способ приготовления:
- В миску отправляем сыр, добавляем щепотку соли и сахар.
- Не перемешивая, добавляем яйца.
- Вливаем молоко. По желанию его можно заменить сметаной или сливками.
- Добавляем крахмал и погружным блендером все измельчаем на однородную массу.
- Разложите творожную массу в силиконовые формочки. Сверху можно добавить ягоды по желанию.
- Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке 40 минут.
- Готовую выпечку извлеките из форм на тарелку, по желанию их можно полить растопленным шоколадом и украсить ягодами.
Если же вы хотите, чтобы выпечка долго не черствела, добавьте туда один ингредиент. Так вы наслаждаться любимым десертом будете еще дольше.