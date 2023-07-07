Ни муки, ни масла, все смешали - и в духовку: простой рецепт мини-запеканок

Времени на приготовление уходит немного, но получается невероятно вкусно

Существует много вариантов приготовления творожной запеканки. Ее можно готовить с добавлением манной крупы, муки, сухофруктов или вообще не отягощать блюдо лишними ингредиентами.

Но на самом деле запеканка может быть достаточно диетической. Для этого следует использовать нежирные кисломолочные продукты и не добавлять лишнего жира. Такая творожная запеканка от "Школи життя" подойдет не только тем, кто следит за фигурой, но и тем, кто хочет разгрузить организм и одновременно порадовать себя чем-нибудь вкусненьким.

Как приготовить творожные мини-запеканки

Ингредиенты:

300 г творога 5%;

щепотка соли;

70 г сахара;

2 яйца;

130 мл. молока;

25 г крахмала.

Способ приготовления:

В миску отправляем сыр, добавляем щепотку соли и сахар. Не перемешивая, добавляем яйца. Вливаем молоко. По желанию его можно заменить сметаной или сливками. Добавляем крахмал и погружным блендером все измельчаем на однородную массу. Разложите творожную массу в силиконовые формочки. Сверху можно добавить ягоды по желанию. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке 40 минут. Готовую выпечку извлеките из форм на тарелку, по желанию их можно полить растопленным шоколадом и украсить ягодами.

Если же вы хотите, чтобы выпечка долго не черствела, добавьте туда один ингредиент. Так вы наслаждаться любимым десертом будете еще дольше.