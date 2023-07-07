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Ни муки, ни масла, все смешали - и в духовку: простой рецепт мини-запеканок

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Творожные мини-запеканки - десерт с минимальным количеством калорий
Творожные мини-запеканки - десерт с минимальным количеством калорий. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Времени на приготовление уходит немного, но получается невероятно вкусно

Существует много вариантов приготовления творожной запеканки. Ее можно готовить с добавлением манной крупы, муки, сухофруктов или вообще не отягощать блюдо лишними ингредиентами.

Но на самом деле запеканка может быть достаточно диетической. Для этого следует использовать нежирные кисломолочные продукты и не добавлять лишнего жира. Такая творожная запеканка от "Школи життя" подойдет не только тем, кто следит за фигурой, но и тем, кто хочет разгрузить организм и одновременно порадовать себя чем-нибудь вкусненьким.

Как приготовить творожные мини-запеканки

Ингредиенты:

  • 300 г творога 5%;
  • щепотка соли;
  • 70 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 130 мл. молока;
  • 25 г крахмала.

Способ приготовления:

  1. В миску отправляем сыр, добавляем щепотку соли и сахар.
  2. Не перемешивая, добавляем яйца.
  3. Вливаем молоко. По желанию его можно заменить сметаной или сливками.
  4. Добавляем крахмал и погружным блендером все измельчаем на однородную массу.
  5. Разложите творожную массу в силиконовые формочки. Сверху можно добавить ягоды по желанию.
  6. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке 40 минут.
  7. Готовую выпечку извлеките из форм на тарелку, по желанию их можно полить растопленным шоколадом и украсить ягодами.

Если же вы хотите, чтобы выпечка долго не черствела, добавьте туда один ингредиент. Так вы наслаждаться любимым десертом будете еще дольше.

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