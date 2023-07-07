Ні муки, ні олії, всі змішали — і в духовку: простий рецепт міні-запіканок

Часу на приготування йде трохи, але виходить неймовірно смачно

Існує багато варіантів приготування сирної запіканки. Її можна готувати з додаванням манних круп, борошна, сухофруктів або взагалі не обтяжувати страву зайвими інгредієнтами.

Але насправді запіканка може бути досить дієтичною. Для цього слід використовувати нежирні кисломолочні продукти та не додавати зайвого жиру. Така сирна запіканка від "Школи життя" підійде не лише тим, хто стежить за фігурою, а й тим, хто хоче розвантажити організм і одночасно порадувати себе чимось смачненьким.

Як приготувати сирні міні-запіканки

Інгредієнти:

300 г сиру 5%;

дрібка солі;

70 г цукру;

2 яйця;

130 мл. молока;

25 г крохмалю.

Спосіб приготування:

У миску відправляємо сир, додаємо щіпку солі та цукор. Не перемішуючи, додаємо яйця. Вливаємо молоко. За бажанням його можна замінити сметаною чи вершками. Додаємо крохмаль та занурювальним блендером все подрібнюємо на однорідну масу. Розкладіть сирну масу в силіконові форми. Зверху можна додати ягоди за бажанням. Випікайте в розігрітій до 160 градусів духовці 40 хвилин. Готову випічку витягніть із форм на тарілку, за бажанням їх можна полити розтопленим шоколадом і прикрасити ягодами.

Якщо ж ви хочете, щоб випічка довго не черствіла, додайте туди один інгредієнт. Так ви насолоджуватиметеся улюбленим десертом будете ще довше.