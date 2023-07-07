Когда омлет уже надоел: рецепт горячих бутербродов с секретом

Сытно, быстро, еще и витаминно!

Бутерброды – это любимый и самый распространенный перекус. Особенно они популярны на завтрак, когда нет времени готовить. Обычные с маслом, со шпротами, разнообразные горячие бутерброды – рецептов этого блюда невероятное количество.

А как насчет сочного и сытного шницеля из капусты с начинкой из ветчины и сыра по рецепту "Це Смак"? От такого завтрака не откажется даже самый балованный ребенок!

Как приготовить горячие бутерброды из капусты с ветчиной и сыром

Ингредиенты на 6 порций:

батон – 1 шт.

капуста белокочанная – 1 шт.

ветчина — 200 г

твердый сыр – 200 г

яйцо – 3 шт.

соль, паприка, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Вырежьте из батона мякоть. Нарежьте его кубиками, выложите на противень и подсушите в духовке. Готовые сухари измельчите блендером в крошку и отставьте в сторону. Вырежьте сердцевину кочана капусты, а сам кочан отправьте в микроволновку на 10 минут при 800 ВТ — по 5 минут на каждую сторону. Листья отделите, твердые прожилки срежьте, а сами листья отварите минут 15. В центр каждого листа выложите стопкой ветчину, творог и снова ветчину. Аккуратно заверните блинчиком лист капусты, лишние части срежьте. В отдельной мисочке смешайте сухари с солью, паприкой и перцем. Отдельно взбейте яйца. Муку пересыпьте в пустую миску. Начинайте панировать бутерброды: обмачивайте конвертик сначала в муку, далее – в яйца и сухари. Жарьте на сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Готовые горячие бутерброды промокните бумажной салфеткой.

Капусту для бутербродов нужно выбирать тщательно. Именно от нее зависит вкус блюда.