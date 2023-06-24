Делайте так - и вы выберете капусту правильно: основные лайфхаки опытных поваров

Выбирайте правильно капусту и готовьте вкусные блюда

Сезонные фрукты и овощи, в том числе и капуста, несут в себе большую пользу для вашего организма из-за содержания в них большого количества витаминов. И их неповторимый вкус постоянно побуждает нас к тому, чтобы приготовить легкие и свежие блюда.

Однако сделать это можно только в том случае, если была куплена качественная капуста. Вместе с Рixelinform расскажем, как выбрать лучший кочан капусты в магазине.

Как выбрать вкусную и качественную капусту

Первое, на что следует обратить внимание при выборе овоща – его цвет. Капусте предстоит быть ярко-зеленой, оттенка спелого лайма. А вот желтый цвет говорит о том, что кочан залежался.

Теперь прикоснитесь к капусте – если она свежая, то кочерыжка будет твердой и плотной, тогда как чрезмерная мягкость говорит о том, что овощ начал портиться внутри.

Также оцените состояние листьев. Лучший вариант – листья, плотно прижатые к стержню овощей. Допускается, что от центра будет отходить всего несколько листиков.

А вот овощ с увядшими листьями или пятнами на них брать не стоит. Такой признак свидетельствует, что овощ несвежий.

Выбрали хорошую капусту? Теперь можно приготовить вкуснейшие еврейские драники!