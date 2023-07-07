Коли омлет вже набрид: рецепт гарячих бутербродів із секретом

Ситно, швидко, ще й вітамінно!

Бутерброди — це улюблений і найпоширеніший перекус. Особливо вони популярні на сніданок, коли немає часу готувати. Звичайні з олією, зі шпротами, різноманітні гарячі бутерброди – рецептів цієї страви неймовірна кількість.

А як щодо соковитого та ситного шніцелю з капусти з начинкою з шинки та сиру за рецептом "Це Смак"? Від такого сніданку не відмовиться навіть сама балувана дитина!

Як приготувати гарячі бутерброди з капусти з шинкою та сиром

Інгредієнти на 6 порцій:

батон – 1 шт.;

капуста білокачанна – 1 шт.;

шинка — 200 г;

твердий сир – 200 г;

яйце – 3 шт.;

сіль, паприка, чорний перець мелений – на свій смак.

Спосіб приготування:

Виріжте з батона м'якуш. Наріжте його кубиками, викладіть на лист і підсушіть в духовці. Готові сухарі подрібніть блендером у крихту і відставте убік. Виріжте серцевину качана капусти, а сам качан відправте в мікрохвильову піч на 10 хвилин при 800 ВТ — по 5 хвилин на кожну сторону. Листя відокремте, тверді прожилки зріжте, а саме листя відваріть хвилин 15. У центр кожного листа викладіть чаркою шинку, сир і знову шинку. Акуратно загорніть млинцем листя капусти, зайві частини зріжте. В окремій мисці змішайте сухарі з сіллю, паприкою та перцем. Окремо збийте яйця. Борошно пересипте в пусту миску. Починайте панувати бутерброди: обмочуйте конвертик спочатку в муку, далі — в яйця та сухарі. Смажте на сковороді по 2 хвилини з кожного боку. Готові гарячі бутерброди промокніть паперовою серветкою.

Капусту для бутербродів потрібно вибирати ретельно. Саме від неї залежить смак страви.