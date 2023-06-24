Робіть так — і ви оберете капусту правильно: основні лайфхаки досвідчених кухарів

Вибирайте правильно капусту та готуйте смачні страви

Сезонні фрукти та овочі, у тому числі й капуста, несуть у собі велику користь для вашого організму через вміст у них великої кількості вітамінів. І їхній неповторний смак постійно спонукає нас до того, щоб приготувати легкі та свіжі страви.

Однак зробити це можна лише в тому випадку, якщо було куплено якісну капусту. Разом з Рixelinform розповімо, як вибрати найкращий качан капусти в магазині.

Як вибрати смачну та якісну капусту

Перше, на що слід звернути увагу при виборі овочів – їх колір. Капуста має бути яскраво-зеленою, відтінку стиглого лайма. А ось жовтий колір говорить про те, що качан залежався.

Тепер доторкніться до капусти — якщо вона свіжа, то качан буде твердою і щільною, тоді як надмірна м’якість говорить про те, що овоч почав псуватися всередині.

Також оцініть стан листя. Найкращий варіант – листя, щільно притиснуте до стрижня овочів. Допускається, що від центру відходитиме лише кілька листків.

А ось овоч з зів’ялим листям або плямами на них брати не варто. Це правильна ознака того, що овоч несвіжий.

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