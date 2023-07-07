Сколько ни закройте, к весне все съедят: сногсшибательный рецепт маринованного чеснока на зиму

К мясу — самое то!

Маринованный чеснок на зиму – это вкуснейшая закуска, которая понравится даже тем, кто не любит овощ в свежем виде. При таком приготовлении частично сохраняется польза чеснока, поэтому закуска не только вкусна, но и полезна.

Маринованным чесноком по рецепту "Школи життя" вы будете с удовольствием лакомиться всю зиму. Его также можно добавлять в рагу или плов, запекать с ним мясо, использовать в бутербродах и подавать в сало.

Как приготовить маринованный чеснок в масле

Ингредиенты на 3 банки по 0,6 л.:

чеснок в очищенном виде – 1,2 кг.;

вода – 1,5 л.;

соль – 60 г.;

уксус винный – 100 мл.;

подсолнечное масло – 800 мл.;

лавровый лист – 3 шт.

В первой банке:

черный перец горошком – 0,5 ч.л.

Во второй банке:

сушеный острый перец чили – 3 маленьких стручка;

сушеный чабрец – 2-3 веточки.

В третьем банке:

семена укропа – 1 ч.л.;

зерна горчицы – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Кастрюлю с водой ставим на плиту, всыпаем соль, доводим до кипения и растворения соли, затем вливаем винный уксус и перемешиваем. Закладываем очищенный чеснок в кастрюлю, ждем, когда вода снова закипит, бланшируем на умеренном огне ровно 5 минут, а затем откидываем на дуршлаг. Чтобы обсушить чеснок, выкладываем его на бумажные полотенца. В сухие чистые банки закладываем специи. Раскладываем чеснок по банкам до горлышка. Параллельно ставим на огонь кастрюлю с растительным маслом, ее необходимо раскалить. Горячее масло разливаем по банкам. Из чеснока будет постепенно выходить воздух и масло нужно будет доливать. Плотно закручиваем банки крышками, ставим в кастрюлю с кипятком и полотенцем, доводим до кипения, стерилизуем ровно 5 минут. Убираем кастрюлю из огня и оставляем банки в горячей воде до полного остывания.

Такой маринованный чеснок подойдет ко вкусной курице по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!