Сколько ни закройте, к весне все съедят: сногсшибательный рецепт маринованного чеснока на зиму
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К мясу — самое то!
Маринованный чеснок на зиму – это вкуснейшая закуска, которая понравится даже тем, кто не любит овощ в свежем виде. При таком приготовлении частично сохраняется польза чеснока, поэтому закуска не только вкусна, но и полезна.
Маринованным чесноком по рецепту "Школи життя" вы будете с удовольствием лакомиться всю зиму. Его также можно добавлять в рагу или плов, запекать с ним мясо, использовать в бутербродах и подавать в сало.
Как приготовить маринованный чеснок в масле
Ингредиенты на 3 банки по 0,6 л.:
- чеснок в очищенном виде – 1,2 кг.;
- вода – 1,5 л.;
- соль – 60 г.;
- уксус винный – 100 мл.;
- подсолнечное масло – 800 мл.;
- лавровый лист – 3 шт.
В первой банке:
- черный перец горошком – 0,5 ч.л.
Во второй банке:
- сушеный острый перец чили – 3 маленьких стручка;
- сушеный чабрец – 2-3 веточки.
В третьем банке:
- семена укропа – 1 ч.л.;
- зерна горчицы – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Кастрюлю с водой ставим на плиту, всыпаем соль, доводим до кипения и растворения соли, затем вливаем винный уксус и перемешиваем.
- Закладываем очищенный чеснок в кастрюлю, ждем, когда вода снова закипит, бланшируем на умеренном огне ровно 5 минут, а затем откидываем на дуршлаг. Чтобы обсушить чеснок, выкладываем его на бумажные полотенца.
- В сухие чистые банки закладываем специи.
- Раскладываем чеснок по банкам до горлышка.
- Параллельно ставим на огонь кастрюлю с растительным маслом, ее необходимо раскалить.
- Горячее масло разливаем по банкам. Из чеснока будет постепенно выходить воздух и масло нужно будет доливать.
- Плотно закручиваем банки крышками, ставим в кастрюлю с кипятком и полотенцем, доводим до кипения, стерилизуем ровно 5 минут. Убираем кастрюлю из огня и оставляем банки в горячей воде до полного остывания.
Такой маринованный чеснок подойдет ко вкусной курице по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!