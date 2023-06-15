И салат, и намазка: пятиминутный рецепт свеклы с чесноком и сметаной
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Пять минут — и вы уже едите!
Свекла – это идеальное основание для приготовления не только вкусных, но и полезных намазок на хлеб и бутерброды. Свекольную намазку можно приготовить с вареными яйцами, соленым сыром "Фетой", селедкой, а также добавить пикантный чеснок.
Сегодня мы приготовим необычное блюдо по рецепту Shuba. В зависимости от того, какую терку вы выберете, такая свекла с чесноком и сметаной может стать либо легким салатом, либо нежной намазкой. Крупно натертая свекла в пикантной сметанно-чесночной заправке станет достойной летней заменой майонезному салату. Мелко натертый овощ можно положить на домашний белый хлеб или в душистую питу. Как бы вы не приготовили этот салат, он имеет совершенный вкус и абсолютно натуральный состав.
Как приготовить свеклу с чесноком и сметаной
Ингредиенты на 2 порции:
- свекла вареная — 400 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- сметана — 4 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Свеклу сварите, почистите и натрите на терке. Сверху на овощ также натрите на терке или выжмите через пресс очищенный чеснок.
- Добавьте к овощам сметану, посолите и поперчите по вкусу, перемешайте. Салат-намазка готова!
Кстати, свеклу можно сварить всего за 15 минут. Этот лайфхак значительно упростит приготовление всех блюд с этим овощем.