И салат, и намазка: пятиминутный рецепт свеклы с чесноком и сметаной

Пять минут — и вы уже едите!

Свекла – это идеальное основание для приготовления не только вкусных, но и полезных намазок на хлеб и бутерброды. Свекольную намазку можно приготовить с вареными яйцами, соленым сыром "Фетой", селедкой, а также добавить пикантный чеснок.

Сегодня мы приготовим необычное блюдо по рецепту Shuba. В зависимости от того, какую терку вы выберете, такая свекла с чесноком и сметаной может стать либо легким салатом, либо нежной намазкой. Крупно натертая свекла в пикантной сметанно-чесночной заправке станет достойной летней заменой майонезному салату. Мелко натертый овощ можно положить на домашний белый хлеб или в душистую питу. Как бы вы не приготовили этот салат, он имеет совершенный вкус и абсолютно натуральный состав.

Как приготовить свеклу с чесноком и сметаной

Ингредиенты на 2 порции:

свекла вареная — 400 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу сварите, почистите и натрите на терке. Сверху на овощ также натрите на терке или выжмите через пресс очищенный чеснок. Добавьте к овощам сметану, посолите и поперчите по вкусу, перемешайте. Салат-намазка готова!

Кстати, свеклу можно сварить всего за 15 минут. Этот лайфхак значительно упростит приготовление всех блюд с этим овощем.