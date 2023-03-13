Всего за 15 минут: секрет быстрого приготовления свеклы
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Теперь нам не придется ждать ее приготовления часами
Мы привыкли, что свекла — это корнеплод, который варится часами. Поэтому процесс приготовления "свекольных" блюд может затянуться надолго.
А что, если есть способ ускорить процесс варки свеклы? Одним лайфхаком мы с вами поделимся, тем более этого вам нужна лишь корочка хлеба. Эту хитрость мы подсмотрели на Рixel.
Как сварить свеклу за 15 минут
- Сначала свеклу моем, не срезая верхушку и хвостик. Большие по размеру корнеплоды можно разрезать и варить половинками, но есть вероятность, что свекла потеряет свой насыщенный цвет.
- Выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения.
- Доводим до кипения и добавляем корку темного хлеба.
- Кастрюлю накрываем крышкой и продолжаем готовку в течение 15 минут.
- Вытаскиваем из воды и заливаем холодной водой, ждем 5 минут.
Таким способом мы решаем целых две задачи — ускоряем процесс варки свеклы и избавляем квартиру от неприятного запаха. В таком лайфхаке есть еще один бонус — свекла не теряет своих вкусовых качеств, сохраняет цвет и вкус.
А вы знали, что свекла очень полезна для здоровья? Ученые заявили, что регулярное употребление свекольного сока активизирует кровоснабжение мозга и предотвращает развитие старческого слабоумия.