Всего за 15 минут: секрет быстрого приготовления свеклы

Теперь нам не придется ждать ее приготовления часами

Мы привыкли, что свекла — это корнеплод, который варится часами. Поэтому процесс приготовления "свекольных" блюд может затянуться надолго.

А что, если есть способ ускорить процесс варки свеклы? Одним лайфхаком мы с вами поделимся, тем более этого вам нужна лишь корочка хлеба. Эту хитрость мы подсмотрели на Рixel.

Как сварить свеклу за 15 минут

Сначала свеклу моем, не срезая верхушку и хвостик. Большие по размеру корнеплоды можно разрезать и варить половинками, но есть вероятность, что свекла потеряет свой насыщенный цвет. Выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Доводим до кипения и добавляем корку темного хлеба. Кастрюлю накрываем крышкой и продолжаем готовку в течение 15 минут. Вытаскиваем из воды и заливаем холодной водой, ждем 5 минут.

Таким способом мы решаем целых две задачи — ускоряем процесс варки свеклы и избавляем квартиру от неприятного запаха. В таком лайфхаке есть еще один бонус — свекла не теряет своих вкусовых качеств, сохраняет цвет и вкус.

А вы знали, что свекла очень полезна для здоровья? Ученые заявили, что регулярное употребление свекольного сока активизирует кровоснабжение мозга и предотвращает развитие старческого слабоумия.