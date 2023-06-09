Как почистить вареное яйцо за 2 секунды: элементарный способ, о котором не все знают

Пара секунд — и яйца почищены

Яйца – очень ценный и вкусный продукт. Их можно есть в любом виде, а также добавлять в выпечку, блины, котлеты, салаты. Самое важное — готовить яйца так, чтобы желток был жидким — так продукт будет наиболее полезным.

Каждый кулинар хочет как-то сэкономить время при приготовлении блюд, чтобы долго не возиться на кухне. Это касается и чистки яиц. Иногда чистить их – сущая морока: скорлупа снимается вместе с белком, желток течет либо крошится. Вместе с Food.oboz расскажем, как легко и быстро справиться с этой проблемой.

Как почистить вареные яйца за две секунды

Для этого вам достаточно положить отваренное яйцо в пластиковый контейнер, залить водой, закрыть крышкой и очень хорошо потрясти. После откройте контейнер и удалите скорлупу с яйца.

Способ также подойдет, если вам одновременно необходимо почистить несколько яиц. Положите их все в контейнер и проведите ту же процедуру. Тогда во время тряски яйца будут биться об стенки и друг о друга и скорлупа отстанет от яйца. Теперь вам нужно лишь открыть контейнер и достать практически полностью очищенные яйца.

Этот способ очистит вареные яйца от скорлупы в считанные секунды. Проверьте его — и ваше время на кухне существенно сократиться, а приготовление еды доставит еще больше удовольствия.

Если вы сварили яйца, но они вам не пригодились — не спешите их выбрасывать. Оказывается, при правильном хранении их можно использовать и через неделю.