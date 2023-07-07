Скільки не закрийте, до весни всі з’їдять: неперевершений рецепт маринованого часнику на зиму

До м’яса — саме те!

Маринований часник на зиму – це найсмачніша закуска, яка сподобається навіть тим, хто не любить овоч у свіжому вигляді. За такого приготування частково зберігається користь часнику, тому закуска не тільки смачна, а й корисна.

Маринованим часником за рецептом "Школи життя" ви будете із задоволенням ласувати всю зиму. Його також можна додавати в рагу або плов, запікати з ним м’ясо, використовувати в бутербродах та подавати в сало.

Як приготувати маринований часник в олії

Інгредієнти на 3 банки по 0,6 л.

часник в очищеному вигляді – 1,2 кг;

вода – 1,5 л;

сіль – 60 г;

оцет винний – 100 мл;

соняшникова олія – 800 мл;

лавровий лист – 3 шт.

У першому банку:

чорний перець горошком – 0,5 ч. л.

У другому банку:

сушений гострий перець чилі – 3 маленькі стручки;

сушений чебрець — 2-3 гілочки.

У третьому банку:

насіння кропу – 1 ч.л.;

зерна гірчиці – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

Каструлю з водою ставимо на плиту, всипаємо сіль, доводимо до кипіння та розчинення солі, потім вливаємо винний оцет і перемішуємо. Закладаємо очищений часник у каструлю, чекаємо, коли вода знову закипить, бланшируємо на помірному вогні рівно 5 хвилин, а потім відкидаємо на друшляк. Щоб обсушити часник, викладаємо його на паперові рушники. У сухі чисті банки закладаємо спеції. Розкладаємо часник по банках до шийки. Паралельно ставимо на вогонь каструлю з олією, її необхідно розжарити. Гаряче масло розливаємо по банках. З часнику поступово виходитиме повітря і масло потрібно буде доливати. Щільно закручуємо банки кришками, ставимо в каструлю з окропом та рушником, доводимо до кипіння, стерилізуємо рівно 5 хвилин. Забираємо каструлю з вогню та залишаємо банки в гарячій воді до повного остигання.

Такий маринований часник підійде до смачної курки за єврейським рецептом. Смачного!