Скільки не закрийте, до весни всі з’їдять: неперевершений рецепт маринованого часнику на зиму
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До м’яса — саме те!
Маринований часник на зиму – це найсмачніша закуска, яка сподобається навіть тим, хто не любить овоч у свіжому вигляді. За такого приготування частково зберігається користь часнику, тому закуска не тільки смачна, а й корисна.
Маринованим часником за рецептом "Школи життя" ви будете із задоволенням ласувати всю зиму. Його також можна додавати в рагу або плов, запікати з ним м’ясо, використовувати в бутербродах та подавати в сало.
Як приготувати маринований часник в олії
Інгредієнти на 3 банки по 0,6 л.
- часник в очищеному вигляді – 1,2 кг;
- вода – 1,5 л;
- сіль – 60 г;
- оцет винний – 100 мл;
- соняшникова олія – 800 мл;
- лавровий лист – 3 шт.
У першому банку:
- чорний перець горошком – 0,5 ч. л.
У другому банку:
- сушений гострий перець чилі – 3 маленькі стручки;
- сушений чебрець — 2-3 гілочки.
У третьому банку:
- насіння кропу – 1 ч.л.;
- зерна гірчиці – 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- Каструлю з водою ставимо на плиту, всипаємо сіль, доводимо до кипіння та розчинення солі, потім вливаємо винний оцет і перемішуємо.
- Закладаємо очищений часник у каструлю, чекаємо, коли вода знову закипить, бланшируємо на помірному вогні рівно 5 хвилин, а потім відкидаємо на друшляк. Щоб обсушити часник, викладаємо його на паперові рушники.
- У сухі чисті банки закладаємо спеції.
- Розкладаємо часник по банках до шийки.
- Паралельно ставимо на вогонь каструлю з олією, її необхідно розжарити.
- Гаряче масло розливаємо по банках. З часнику поступово виходитиме повітря і масло потрібно буде доливати.
- Щільно закручуємо банки кришками, ставимо в каструлю з окропом та рушником, доводимо до кипіння, стерилізуємо рівно 5 хвилин. Забираємо каструлю з вогню та залишаємо банки в гарячій воді до повного остигання.
Такий маринований часник підійде до смачної курки за єврейським рецептом. Смачного!