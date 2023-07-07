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Скільки не закрийте, до весни всі з’їдять: неперевершений рецепт маринованого часнику на зиму

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Маринований часник сподобається всім
Маринований часник сподобається всім. Фото shkola-zhyttia.com.ua

До м’яса — саме те!

Маринований часник на зиму – це найсмачніша закуска, яка сподобається навіть тим, хто не любить овоч у свіжому вигляді. За такого приготування частково зберігається користь часнику, тому закуска не тільки смачна, а й корисна.

Маринованим часником за рецептом "Школи життя" ви будете із задоволенням ласувати всю зиму. Його також можна додавати в рагу або плов, запікати з ним м’ясо, використовувати в бутербродах та подавати в сало.

Як приготувати маринований часник в олії

Інгредієнти на 3 банки по 0,6 л.

  • часник в очищеному вигляді – 1,2 кг;
  • вода – 1,5 л;
  • сіль – 60 г;
  • оцет винний – 100 мл;
  • соняшникова олія – 800 мл;
  • лавровий лист – 3 шт.

У першому банку:

  • чорний перець горошком – 0,5 ч. л.

У другому банку:

  • сушений гострий перець чилі – 3 маленькі стручки;
  • сушений чебрець — 2-3 гілочки.

У третьому банку:

  • насіння кропу – 1 ч.л.;
  • зерна гірчиці – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Каструлю з водою ставимо на плиту, всипаємо сіль, доводимо до кипіння та розчинення солі, потім вливаємо винний оцет і перемішуємо.
  2. Закладаємо очищений часник у каструлю, чекаємо, коли вода знову закипить, бланшируємо на помірному вогні рівно 5 хвилин, а потім відкидаємо на друшляк. Щоб обсушити часник, викладаємо його на паперові рушники.
  3. У сухі чисті банки закладаємо спеції.
  4. Розкладаємо часник по банках до шийки.
  5. Паралельно ставимо на вогонь каструлю з олією, її необхідно розжарити.
  6. Гаряче масло розливаємо по банках. З часнику поступово виходитиме повітря і масло потрібно буде доливати.
  7. Щільно закручуємо банки кришками, ставимо в каструлю з окропом та рушником, доводимо до кипіння, стерилізуємо рівно 5 хвилин. Забираємо каструлю з вогню та залишаємо банки в гарячій воді до повного остигання.

Такий маринований часник підійде до смачної курки за єврейським рецептом. Смачного!

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