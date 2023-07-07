Жареное мороженое: рецепт, который объединил несовместимое

Хрустящее лакомство не оставит никого равнодушным

Если надоело классическое мороженое, пожарьте его! Так вы получите сочетание несочетаемого — холода и тепла.

Такой невероятный десерт готовят из замороженных шариков мороженого — их покрывают специальной корочкой, а затем обжаривают в горячем масле. Так мороженое становится хрустящим снаружи, но холодным внутри.

Shuba рассказывает, что первое жареное мороженое было представлено на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. По другой легенде, его придумала филадельфийская компания в 1894 году. Хотя есть мнения, что жареное мороженое в 1960-х годах было изобретено как десерт в японских ресторанах. Но какая бы не была история его происхождения, это невероятное лакомство понравится и взрослым, и детям.

Как приготовить жареное мороженое

Ингредиенты на 6 порций:

ванильное мороженое — 1100 г;

кукурузные хлопья — 2 ст.;

кокосовая стружка — 200 г;

корица молотая — 4 ч. л.;

белок яичный куриный — 3 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

масло подсолнечное рафинированное, сироп шоколадный — по вкусу.

Способ приготовления:

Положите шесть шариков мороженого диаметром около 8 см на противень. Замораживайте не менее 2 часов, или пока мороженое не станет очень твердым. Отдельно в миске смешайте кукурузные хлопья, кокосовую стружку и корицу. Извлеките замороженные шарики мороженого и обваляйте их в смеси крошки. Верните на противень и снова отправьте в морозилку не меньше, чем на 30 минут. В миске взбейте яичные белки и сахар до образования стойкой пены. Окуните шарики мороженого с покрытием из крошки в яичную смесь, затем снова обваляйте в смеси крошек. Снова поставьте в морозилку на час. Тем временем охладите миску или тарелку в холодильнике. Нагрейте около 7 см растительного масла в толстостенной кастрюле или сковороде до 190 градусов. Быстро окуните на 8-10 секунд в горячее масло, пока покрытие не станет хрустящим и коричневым. Извлеките из горячего масла шумовкой и положите на охлажденную тарелку. Повторите с оставшимися шариками мороженого.

Подавайте сразу, по желанию добавив шоколадной пасты. Приятного аппетита!