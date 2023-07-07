Смажене морозиво: рецепт, який поєднав несумісне
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Хрумкі ласощі не залишать нікого байдужими
Якщо набридло класичне морозиво, посмажте його! Так ви отримаєте поєднання непоєднуваного — холоду і тепла.
Такий неймовірний десерт готують із заморожених кульок морозива — їх покривають спеціальною скоринкою, а потім обсмажують у гарячій олії. Так морозиво стає хрумким зовні, але холодним усередині.
Shuba розповідає, що перше смажене морозиво було представлене на Всесвітній виставці у Чикаго у 1893 році. За іншою легендою, його вигадала філадельфійська компанія в 1894 році. Хоча є думки, що смажене морозиво у 1960-х роках було винайдено як десерт у японських ресторанах. Але яка б не була історія його походження, ці неймовірні ласощі сподобаються і дорослим, і дітям.
Як приготувати смажене морозиво
Інгредієнти на 6 порцій:
- ванільне морозиво — 1100 г;
- кукурудзяні пластівці — 2 ст.;
- кокосова стружка — 200 г;
- кориця мелена — 4 ч. л.;
- білок яєчний курячий — 3 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- олія соняшникова рафінована, сироп шоколадний — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Покладіть шість кульок морозива діаметром близько 8 см на лист. Заморожуйте не менше 2 годин або поки морозиво не стане дуже твердим.
- Окремо в мисці змішайте кукурудзяні пластівці, кокосову стружку та корицю.
- Вийміть заморожені кульки морозива та обваляйте їх у суміші крихти. Поверніть на лист і знову відправте в морозилку не менше, ніж на 30 хвилин.
- У мисці збийте яєчні білки та цукор до утворення стійкої піни.
- Занурте кульки морозива з покриттям з крихти в яєчну суміш, потім знову обваляйте в суміші крихт. Знову поставте в морозилку на годину. Тим часом охолодіть миску чи тарілку у холодильнику.
- Нагрійте близько 7 см олії в товстостінній каструлі або сковороді до 190 градусів. Швидко занурте на 8-10 секунд в гарячу олію, поки покриття не стане хрумким і коричневим.
- Вийміть з гарячої олії шумівкою і покладіть на охолоджену тарілку. Повторіть з кульками морозива, що залишилися.
Подавайте відразу, за бажанням додавши шоколадної пасти. Смачного!