Смажене морозиво: рецепт, який поєднав несумісне

Хрумкі ласощі не залишать нікого байдужими

Якщо набридло класичне морозиво, посмажте його! Так ви отримаєте поєднання непоєднуваного — холоду і тепла.

Такий неймовірний десерт готують із заморожених кульок морозива — їх покривають спеціальною скоринкою, а потім обсмажують у гарячій олії. Так морозиво стає хрумким зовні, але холодним усередині.

Shuba розповідає, що перше смажене морозиво було представлене на Всесвітній виставці у Чикаго у 1893 році. За іншою легендою, його вигадала філадельфійська компанія в 1894 році. Хоча є думки, що смажене морозиво у 1960-х роках було винайдено як десерт у японських ресторанах. Але яка б не була історія його походження, ці неймовірні ласощі сподобаються і дорослим, і дітям.

Як приготувати смажене морозиво

Інгредієнти на 6 порцій:

ванільне морозиво — 1100 г;

кукурудзяні пластівці — 2 ст.;

кокосова стружка — 200 г;

кориця мелена — 4 ч. л.;

білок яєчний курячий — 3 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

олія соняшникова рафінована, сироп шоколадний — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Покладіть шість кульок морозива діаметром близько 8 см на лист. Заморожуйте не менше 2 годин або поки морозиво не стане дуже твердим. Окремо в мисці змішайте кукурудзяні пластівці, кокосову стружку та корицю. Вийміть заморожені кульки морозива та обваляйте їх у суміші крихти. Поверніть на лист і знову відправте в морозилку не менше, ніж на 30 хвилин. У мисці збийте яєчні білки та цукор до утворення стійкої піни. Занурте кульки морозива з покриттям з крихти в яєчну суміш, потім знову обваляйте в суміші крихт. Знову поставте в морозилку на годину. Тим часом охолодіть миску чи тарілку у холодильнику. Нагрійте близько 7 см олії в товстостінній каструлі або сковороді до 190 градусів. Швидко занурте на 8-10 секунд в гарячу олію, поки покриття не стане хрумким і коричневим. Вийміть з гарячої олії шумівкою і покладіть на охолоджену тарілку. Повторіть з кульками морозива, що залишилися.

Подавайте відразу, за бажанням додавши шоколадної пасти. Смачного!