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Шикарная закуска из пяти ингредиентов: рецепт, от которого невозможно оторваться

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сытные, вкусные фаршированные шампиньйоны
Сытные, вкусные фаршированные шампиньйоны. Фото shuba.life

Необычное блюдо без хлопот и забот

Если вы ищете рецепт аппетитной закуски, у нас есть хорошее предложение – фаршированные шампиньоны. Они получаются вкусными и красивыми – все подумают, что блюдо вы заказали в ресторане.

Сочные и мясистые снаружи, сливочные и пикантные внутри — они быстро завоевывают поклонников. К тому же с грибами можно экспериментировать, чтобы угодить всем гостям. Мы вместе с Рrostoway предлагаем приготовить фаршированные шампиньоны с колбасками и сыром. Они и остыть не успеют – их первыми сметут со стола.

Как приготовить фаршированные шампиньоны

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 450 г;
  • охотничьи колбаски – 250 г;
  • крем-сыр – 200 г;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • сыр пармезан – 100 г;
  • специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отделяем головку каждого гриба от ножки. При желании эти ножки можно использовать в начинке.
  2. Для начинки смешиваем тертый сыр, измельченные колбаски, крем-сыр, чеснок и ножки от шампиньонов.
  3. Каждую головку от шампиньона наполняем этой смесью, а сверху посыпаем панировочными сухарями.
  4. Будущее блюдо кладем на противень и отправляем в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Фаршированные шампиньоны готовы. Приготовьте к ним любимый соус и наслаждайтесь. Приятного аппетита.

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