Шикарная закуска из пяти ингредиентов: рецепт, от которого невозможно оторваться
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Необычное блюдо без хлопот и забот
Если вы ищете рецепт аппетитной закуски, у нас есть хорошее предложение – фаршированные шампиньоны. Они получаются вкусными и красивыми – все подумают, что блюдо вы заказали в ресторане.
Сочные и мясистые снаружи, сливочные и пикантные внутри — они быстро завоевывают поклонников. К тому же с грибами можно экспериментировать, чтобы угодить всем гостям. Мы вместе с Рrostoway предлагаем приготовить фаршированные шампиньоны с колбасками и сыром. Они и остыть не успеют – их первыми сметут со стола.
Как приготовить фаршированные шампиньоны
Ингредиенты:
- шампиньоны – 450 г;
- охотничьи колбаски – 250 г;
- крем-сыр – 200 г;
- чеснок – 4 зубчика;
- сыр пармезан – 100 г;
- специи – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Отделяем головку каждого гриба от ножки. При желании эти ножки можно использовать в начинке.
- Для начинки смешиваем тертый сыр, измельченные колбаски, крем-сыр, чеснок и ножки от шампиньонов.
- Каждую головку от шампиньона наполняем этой смесью, а сверху посыпаем панировочными сухарями.
- Будущее блюдо кладем на противень и отправляем в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
Фаршированные шампиньоны готовы. Приготовьте к ним любимый соус и наслаждайтесь. Приятного аппетита.