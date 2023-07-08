Шикарная закуска из пяти ингредиентов: рецепт, от которого невозможно оторваться

Необычное блюдо без хлопот и забот

Если вы ищете рецепт аппетитной закуски, у нас есть хорошее предложение – фаршированные шампиньоны. Они получаются вкусными и красивыми – все подумают, что блюдо вы заказали в ресторане.

Сочные и мясистые снаружи, сливочные и пикантные внутри — они быстро завоевывают поклонников. К тому же с грибами можно экспериментировать, чтобы угодить всем гостям. Мы вместе с Рrostoway предлагаем приготовить фаршированные шампиньоны с колбасками и сыром. Они и остыть не успеют – их первыми сметут со стола.

Как приготовить фаршированные шампиньоны

Ингредиенты:

шампиньоны – 450 г;

охотничьи колбаски – 250 г;

крем-сыр – 200 г;

чеснок – 4 зубчика;

сыр пармезан – 100 г;

специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Отделяем головку каждого гриба от ножки. При желании эти ножки можно использовать в начинке. Для начинки смешиваем тертый сыр, измельченные колбаски, крем-сыр, чеснок и ножки от шампиньонов. Каждую головку от шампиньона наполняем этой смесью, а сверху посыпаем панировочными сухарями. Будущее блюдо кладем на противень и отправляем в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Фаршированные шампиньоны готовы. Приготовьте к ним любимый соус и наслаждайтесь. Приятного аппетита.