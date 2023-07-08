Шикарна закуска із п’яти інгредієнтів: рецепт, від якого неможливо відірватися
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Незвичайна страва без турбот та турбот
Якщо ви шукаєте рецепт апетитної закуски, у нас є гарна пропозиція — фаршировані печериці. Вони виходять смачними та красивими – усі подумають, що страву ви замовили у ресторані.
Соковиті та м’ясисті зовні, вершкові та пікантні всередині – вони швидко завойовують шанувальників. До того ж із грибами можна експериментувати, щоб догодити всім гостям. Ми разом з Рrostoway пропонуємо приготувати фаршировані печериці з ковбасками та сиром. Вони й охолонути не встигнуть – їх першими зметуть зі столу.
Як приготувати фаршировані печериці
Інгредієнти:
- печериці – 450 г;
- мисливські ковбаски – 250 г;
- крем-сир – 200 г;
- часник – 4 зубчики;
- сир пармезан — 100 г;
- спеції – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Відокремлюємо головку кожного гриба від ніжки. За бажання ці ніжки можна використовувати в начинці.
- Для начинки змішуємо тертий сир, подрібнені ковбаски, крем-сир, часник та ніжки від печериць.
- Кожну головку від печериці наповнюємо цією сумішшю, а зверху посипаємо панірувальними сухарями.
- Майбутню страву кладемо на лист і відправляємо в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів.
Фаршировані печериці готові. Приготуйте до них улюблений соус та насолоджуйтесь. Смачного.