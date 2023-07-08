Шикарна закуска із п’яти інгредієнтів: рецепт, від якого неможливо відірватися

Незвичайна страва без турбот та турбот

Якщо ви шукаєте рецепт апетитної закуски, у нас є гарна пропозиція — фаршировані печериці. Вони виходять смачними та красивими – усі подумають, що страву ви замовили у ресторані.

Соковиті та м’ясисті зовні, вершкові та пікантні всередині – вони швидко завойовують шанувальників. До того ж із грибами можна експериментувати, щоб догодити всім гостям. Ми разом з Рrostoway пропонуємо приготувати фаршировані печериці з ковбасками та сиром. Вони й охолонути не встигнуть – їх першими зметуть зі столу.

Як приготувати фаршировані печериці

Інгредієнти:

печериці – 450 г;

мисливські ковбаски – 250 г;

крем-сир – 200 г;

часник – 4 зубчики;

сир пармезан — 100 г;

спеції – на свій смак.

Спосіб приготування:

Відокремлюємо головку кожного гриба від ніжки. За бажання ці ніжки можна використовувати в начинці. Для начинки змішуємо тертий сир, подрібнені ковбаски, крем-сир, часник та ніжки від печериць. Кожну головку від печериці наповнюємо цією сумішшю, а зверху посипаємо панірувальними сухарями. Майбутню страву кладемо на лист і відправляємо в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів.

Фаршировані печериці готові. Приготуйте до них улюблений соус та насолоджуйтесь. Смачного.