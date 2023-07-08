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Шикарна закуска із п’яти інгредієнтів: рецепт, від якого неможливо відірватися

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ситні, смачні фаршировані печериці
Ситні, смачні фаршировані печериці. Фото shuba.life

Незвичайна страва без турбот та турбот

Якщо ви шукаєте рецепт апетитної закуски, у нас є гарна пропозиція — фаршировані печериці. Вони виходять смачними та красивими – усі подумають, що страву ви замовили у ресторані.

Соковиті та м’ясисті зовні, вершкові та пікантні всередині – вони швидко завойовують шанувальників. До того ж із грибами можна експериментувати, щоб догодити всім гостям. Ми разом з Рrostoway пропонуємо приготувати фаршировані печериці з ковбасками та сиром. Вони й охолонути не встигнуть – їх першими зметуть зі столу.

Як приготувати фаршировані печериці

Інгредієнти:

  • печериці – 450 г;
  • мисливські ковбаски – 250 г;
  • крем-сир – 200 г;
  • часник – 4 зубчики;
  • сир пармезан — 100 г;
  • спеції – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Відокремлюємо головку кожного гриба від ніжки. За бажання ці ніжки можна використовувати в начинці.
  2. Для начинки змішуємо тертий сир, подрібнені ковбаски, крем-сир, часник та ніжки від печериць.
  3. Кожну головку від печериці наповнюємо цією сумішшю, а зверху посипаємо панірувальними сухарями.
  4. Майбутню страву кладемо на лист і відправляємо в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів.

Фаршировані печериці готові. Приготуйте до них улюблений соус та насолоджуйтесь. Смачного.

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