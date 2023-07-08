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Лучше, чем мясо по-французски: сытный ужин из ложки картошки и горсти фарша

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такая картофельная запеканка выручит всегда!
Такая картофельная запеканка выручит всегда!. Фото Depositphotos

Блюдо не заставит вас метушиться по кухне

Если у вас дома есть картофель и фарш, то можете даже не беспокоиться, что приготовить на обед или ужин. Эти ингредиенты могут стать основой для вкусной и сытной запеканки.

Картофельная запеканка по рецепту "1 хвилина" – это очень вкусное блюдо из картофеля. Готовится она быстро и станет отличным вариантом сытного обеда или ужина для всей семьи. Этот рецепт заставит вас забыть даже о любимом мясе по-французски!

Как приготовить запеканку

Ингредиенты:

  • картофель – 0,5 кг;
  • фарш (по своему вкусу) – 0,5 кг;
  • лук – 3 шт.;
  • сметана – 2 ст.л;
  • вода – 3 ст.л;
  • твердый творог – 100 г;
  • масло растительное – 2 ст.л;
  • соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очищенный картофель и лук нарезаем на тонкие кружочки.
  2. В готовый фарш добавляем нарезанный лук, соль, перец и хорошо перемешиваем.
  3. Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем первый слой картофеля в виде рыбьей чешуи, накладывая кусочек один на другой.
  4. На картофель выкладываем весь подготовленный фарш и хорошо разравниваем. Сверху выкладываем оставшийся картофель.
  5. Для заправки сметану смешиваем с водой и солим. Этим соусом заливаем картофель.
  6. Выпекаем запеканку в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-40 мин. Когда запеканка приготовится, посыпаем натертым сыром и отправляем в духовку еще на 5 минут.

Запеканка готова. Подавайте ее со свежими овощами или легкими летними салатами.

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