Лучше, чем мясо по-французски: сытный ужин из ложки картошки и горсти фарша
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Блюдо не заставит вас метушиться по кухне
Если у вас дома есть картофель и фарш, то можете даже не беспокоиться, что приготовить на обед или ужин. Эти ингредиенты могут стать основой для вкусной и сытной запеканки.
Картофельная запеканка по рецепту "1 хвилина" – это очень вкусное блюдо из картофеля. Готовится она быстро и станет отличным вариантом сытного обеда или ужина для всей семьи. Этот рецепт заставит вас забыть даже о любимом мясе по-французски!
Как приготовить запеканку
Ингредиенты:
- картофель – 0,5 кг;
- фарш (по своему вкусу) – 0,5 кг;
- лук – 3 шт.;
- сметана – 2 ст.л;
- вода – 3 ст.л;
- твердый творог – 100 г;
- масло растительное – 2 ст.л;
- соль, перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Очищенный картофель и лук нарезаем на тонкие кружочки.
- В готовый фарш добавляем нарезанный лук, соль, перец и хорошо перемешиваем.
- Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем первый слой картофеля в виде рыбьей чешуи, накладывая кусочек один на другой.
- На картофель выкладываем весь подготовленный фарш и хорошо разравниваем. Сверху выкладываем оставшийся картофель.
- Для заправки сметану смешиваем с водой и солим. Этим соусом заливаем картофель.
- Выпекаем запеканку в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-40 мин. Когда запеканка приготовится, посыпаем натертым сыром и отправляем в духовку еще на 5 минут.
Запеканка готова. Подавайте ее со свежими овощами или легкими летними салатами.