Краще, ніж м’ясо по-французьки: ситна вечеря з ложки картоплі та жмені фаршу

Страва не змусить вас метушитись по кухні

Якщо у вас вдома є картопля та фарш, то можете навіть не турбуватися, що приготувати на обід чи вечерю. Ці інгредієнти можуть стати основою для смачної та ситної запіканки.

Картопляна запіканка за рецептом "1 хвилина" – це дуже смачна страва з картоплі. Готується вона швидко і стане чудовим варіантом ситного обіду чи вечері для сім’ї. Цей рецепт навіть заставить вас забути про улюблене м'ясо по-французськи!

Як приготувати запіканку

Інгредієнти:

картопля – 0,5 кг;

фарш (на свій смак) – 0,5 кг;

цибуля – 3 шт.;

сметана – 2 ст.л;

вода – 3 ст.л;

твердий сир – 100 г;

олія рослинна – 2 ст.л;

сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Очищену картоплю і цибулю нарізаємо на тонкі кружечки. У готовий фарш додаємо нарізану цибулю, сіль, перець і добре перемішуємо. Форму для запікання змащуємо олією. Викладаємо перший шар картоплі у вигляді луски риби, накладаючи шматочок один на інший. На картоплю викладаємо весь підготовлений фарш і добре розрівнюємо. Зверху викладаємо картопля, що залишилася. Для заправки сметану змішуємо з водою та солимо. Цим соусом заливаємо картоплю. Випікаємо запіканку в розігрітій духовці за температури 180 градусів 30-40 хв. Коли запіканка приготується, посипаємо сиром натертим і відправляємо в духовку ще на 5 хвилин.

Запіканка готова. Подавайте її зі свіжими овочами чи легкими літніми салатами.