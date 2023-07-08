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Краще, ніж м’ясо по-французьки: ситна вечеря з ложки картоплі та жмені фаршу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Така картопляна запіканка завжди виручить!
Така картопляна запіканка завжди виручить!. Фото Depositphotos

Страва не змусить вас метушитись по кухні

Якщо у вас вдома є картопля та фарш, то можете навіть не турбуватися, що приготувати на обід чи вечерю. Ці інгредієнти можуть стати основою для смачної та ситної запіканки.

Картопляна запіканка за рецептом "1 хвилина" – це дуже смачна страва з картоплі. Готується вона швидко і стане чудовим варіантом ситного обіду чи вечері для сім’ї. Цей рецепт навіть заставить вас забути про улюблене м'ясо по-французськи!

Як приготувати запіканку

Інгредієнти:

  • картопля – 0,5 кг;
  • фарш (на свій смак) – 0,5 кг;
  • цибуля – 3 шт.;
  • сметана – 2 ст.л;
  • вода – 3 ст.л;
  • твердий сир – 100 г;
  • олія рослинна – 2 ст.л;
  • сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Очищену картоплю і цибулю нарізаємо на тонкі кружечки.
  2. У готовий фарш додаємо нарізану цибулю, сіль, перець і добре перемішуємо.
  3. Форму для запікання змащуємо олією. Викладаємо перший шар картоплі у вигляді луски риби, накладаючи шматочок один на інший.
  4. На картоплю викладаємо весь підготовлений фарш і добре розрівнюємо. Зверху викладаємо картопля, що залишилася.
  5. Для заправки сметану змішуємо з водою та солимо. Цим соусом заливаємо картоплю.
  6. Випікаємо запіканку в розігрітій духовці за температури 180 градусів 30-40 хв. Коли запіканка приготується, посипаємо сиром натертим і відправляємо в духовку ще на 5 хвилин.

Запіканка готова. Подавайте її зі свіжими овочами чи легкими літніми салатами.

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