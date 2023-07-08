Пицца-пятиминутка: рецепт, который затмил остальные

Такой пиццей можно быстро перекусить или взять с собой в дорогу или на пикник

Внезапно захотели перекусить домашней пиццей, но времени возиться с дрожжевым тестом нет? Не проблема – сегодня мы вам расскажем, как за максимально короткое время приготовить фантастически вкусную пиццу, от которой будут в восторге и дети, и взрослые.

С рецептом "Попоїсти" вам не придется часами возиться с тестом — стоит только положить любимую начинку на самый обычный батон и отправить в духовку. Простая, но не менее аппетитная пицца рискует стать вашей любимой!

Как приготовить быструю пиццу

Ингредиенты:

батон;

масло сливочное – 100 г

колбаса полукопченая – 200 г

помидор – 2 шт.;

соль – 1 ч. л.;

сыр Чеддер – 150 г;

петрушка – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Разрезаем вдоль батон. Прижимаем мякоть, а затем намазываем по всей поверхности сливочное масло тонким слоем. Отдельно нарезаем колбасу, помидоры и петрушку. Разбиваем 4 яйца, соединяем их с зеленью, добавляем соль и хорошо перемешиваем. Выкладываем на батон колбасу, сверху заливаем яйцом с зеленью. Выкладываем слой помидоров, а затем тертый сыр. Отправляем в разогретую до 180°С духовку на 15-20 минут.

Блюдо готово. Теперь можно красиво нарезать и подавать пиццу на стол.