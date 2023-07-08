Пицца-пятиминутка: рецепт, который затмил остальные
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такой пиццей можно быстро перекусить или взять с собой в дорогу или на пикник
Внезапно захотели перекусить домашней пиццей, но времени возиться с дрожжевым тестом нет? Не проблема – сегодня мы вам расскажем, как за максимально короткое время приготовить фантастически вкусную пиццу, от которой будут в восторге и дети, и взрослые.
С рецептом "Попоїсти" вам не придется часами возиться с тестом — стоит только положить любимую начинку на самый обычный батон и отправить в духовку. Простая, но не менее аппетитная пицца рискует стать вашей любимой!
Как приготовить быструю пиццу
Ингредиенты:
- батон;
- масло сливочное – 100 г
- колбаса полукопченая – 200 г
- помидор – 2 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- сыр Чеддер – 150 г;
- петрушка – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Разрезаем вдоль батон. Прижимаем мякоть, а затем намазываем по всей поверхности сливочное масло тонким слоем.
- Отдельно нарезаем колбасу, помидоры и петрушку.
- Разбиваем 4 яйца, соединяем их с зеленью, добавляем соль и хорошо перемешиваем.
- Выкладываем на батон колбасу, сверху заливаем яйцом с зеленью.
- Выкладываем слой помидоров, а затем тертый сыр. Отправляем в разогретую до 180°С духовку на 15-20 минут.
Блюдо готово. Теперь можно красиво нарезать и подавать пиццу на стол.