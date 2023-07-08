Піца-п’ятихвилинка: рецепт, який затьмарив інші
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Такою піцею можна швидко перекусити або взяти з собою в дорогу чи пікнік
Несподівано захотіли перекусити домашньою піцою, але часу возитися з дріжджовим тістом немає? Не проблема – сьогодні ми вам розповімо, як за максимально короткий час приготувати фантастично смачну піцу, від якої будуть у захваті діти та дорослі.
З рецептом "Попоїсти" вам не доведеться годинами возитися з тестом — варто лише покласти улюблену начинку на звичайнісінький батон і відправити в духовку. Проста, але не менш апетитна піца ризикує стати вашою улюбленою!
Як приготувати швидку піцу
Інгредієнти:
- батон;
- олія вершкове – 100 г
- ковбаса напівкопчена – 200 г
- помідор – 2 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- сир Чедер – 150 г;
- петрушка – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Розрізаємо вздовж батон. Притискаємо м'якуш, а потім намазуємо по всій поверхні вершкове масло тонким шаром.
- Окремо нарізаємо ковбасу, помідори та петрушку.
- Розбиваємо 4 яйця, з’єднуємо їх із зеленню, додаємо сіль і добре перемішуємо.
- Викладаємо на батон ковбасу, зверху заливаємо яйцем із зеленню.
- Викладаємо шар помідорів, а потім тертий сир. Відправляємо в розігріту до 180°С духовку на 15-20 хвилин.
Блюдо готове. Тепер можна красиво нарізати та подавати піцу на стіл.