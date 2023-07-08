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Піца-п’ятихвилинка: рецепт, який затьмарив інші

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Швидка піца — паличка-виручалочка у будь-якій ситуації
Швидка піца — паличка-виручалочка у будь-якій ситуації. Фото Depositphotos

Такою піцею можна швидко перекусити або взяти з собою в дорогу чи пікнік

Несподівано захотіли перекусити домашньою піцою, але часу возитися з дріжджовим тістом немає? Не проблема – сьогодні ми вам розповімо, як за максимально короткий час приготувати фантастично смачну піцу, від якої будуть у захваті діти та дорослі.

З рецептом "Попоїсти" вам не доведеться годинами возитися з тестом — варто лише покласти улюблену начинку на звичайнісінький батон і відправити в духовку. Проста, але не менш апетитна піца ризикує стати вашою улюбленою!

Як приготувати швидку піцу

Інгредієнти:

  • батон;
  • олія вершкове – 100 г
  • ковбаса напівкопчена – 200 г
  • помідор – 2 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • сир Чедер – 150 г;
  • петрушка – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Розрізаємо вздовж батон. Притискаємо м'якуш, а потім намазуємо по всій поверхні вершкове масло тонким шаром.
  2. Окремо нарізаємо ковбасу, помідори та петрушку.
  3. Розбиваємо 4 яйця, з’єднуємо їх із зеленню, додаємо сіль і добре перемішуємо.
  4. Викладаємо на батон ковбасу, зверху заливаємо яйцем із зеленню.
  5. Викладаємо шар помідорів, а потім тертий сир. Відправляємо в розігріту до 180°С духовку на 15-20 хвилин.

Блюдо готове. Тепер можна красиво нарізати та подавати піцу на стіл.

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#Рецепт #Хліб #Піца #Готуємо вдома