Піца-п’ятихвилинка: рецепт, який затьмарив інші

Такою піцею можна швидко перекусити або взяти з собою в дорогу чи пікнік

Несподівано захотіли перекусити домашньою піцою, але часу возитися з дріжджовим тістом немає? Не проблема – сьогодні ми вам розповімо, як за максимально короткий час приготувати фантастично смачну піцу, від якої будуть у захваті діти та дорослі.

З рецептом "Попоїсти" вам не доведеться годинами возитися з тестом — варто лише покласти улюблену начинку на звичайнісінький батон і відправити в духовку. Проста, але не менш апетитна піца ризикує стати вашою улюбленою!

Як приготувати швидку піцу

Інгредієнти:

батон;

олія вершкове – 100 г

ковбаса напівкопчена – 200 г

помідор – 2 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

сир Чедер – 150 г;

петрушка – на свій смак.

Спосіб приготування:

Розрізаємо вздовж батон. Притискаємо м'якуш, а потім намазуємо по всій поверхні вершкове масло тонким шаром. Окремо нарізаємо ковбасу, помідори та петрушку. Розбиваємо 4 яйця, з’єднуємо їх із зеленню, додаємо сіль і добре перемішуємо. Викладаємо на батон ковбасу, зверху заливаємо яйцем із зеленню. Викладаємо шар помідорів, а потім тертий сир. Відправляємо в розігріту до 180°С духовку на 15-20 хвилин.

Блюдо готове. Тепер можна красиво нарізати та подавати піцу на стіл.