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Необычный гарнир из кило картофеля: будете готовить на каждый праздник

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Интересный гарнир из картофельного пюре
Интересный гарнир из картофельного пюре. Фото odnaminyta.com

Такой необычной "Герцогине" место на праздничном столе

Если же обычное картофельное пюре надоело, попробуйте его запечь. Такой необычный способ приготовления гарнира заставит вас по-новому взглянуть на это блюдо. Так пюре станет еще вкуснее!

По рецепту "1 хвилина" у вас получатся необычные картофельные розочки. Такие розы идеально подойдут для как для праздничного стола, так и для семейного обеда.

Как приготовить запеченное картофельное пюре "Герцогиня"

Необходимые ингредиенты:

  • картофель – 1 кг;
  • сливочное масло – 50-100 г;
  • куриные яйца – 2 шт.;
  • картофельный крахмал – 1 ст.л;
  • соль – 1 ч.л;
  • сухой чеснок – 0,5 ч.л;
  • мускатный орех – 0,25 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Промываем картофель под проточной водой, очищаем от кожуры, отвариваем до готовности – это займет 20-30 минут. Пока картофель не остыл, разминаем его в пюре. Добавляем в пюре сливочное масло и хорошо перемешиваем.
  2. В картофельное пюре также добавляем крахмал, сушеный чеснок, мускатный орех, вбиваем одно яйцо, солим и перемешиваем.
  3. Должна получиться мягкая и эластичная картофельная масса. Переводим ее в кондитерский мешок с широкой насадкой звездочкой.
  4. Противень застилаем пергаментом, смазываем маслом и формируем порционные цветочки из пюре.
  5. Отправляем противень в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Выпекаем до золотистой хрустящей корочки.

А чтобы картофельное пюре с удовольствием съели дети, сделайте его разноцветным. Такой гарнир будет не только необычным, но и полезным.

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#Рецепт #Картофель #Готовим дома