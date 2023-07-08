Необычный гарнир из кило картофеля: будете готовить на каждый праздник

Такой необычной "Герцогине" место на праздничном столе

Если же обычное картофельное пюре надоело, попробуйте его запечь. Такой необычный способ приготовления гарнира заставит вас по-новому взглянуть на это блюдо. Так пюре станет еще вкуснее!

По рецепту "1 хвилина" у вас получатся необычные картофельные розочки. Такие розы идеально подойдут для как для праздничного стола, так и для семейного обеда.

Как приготовить запеченное картофельное пюре "Герцогиня"

Необходимые ингредиенты:

картофель – 1 кг;

сливочное масло – 50-100 г;

куриные яйца – 2 шт.;

картофельный крахмал – 1 ст.л;

соль – 1 ч.л;

сухой чеснок – 0,5 ч.л;

мускатный орех – 0,25 ч.л.

Способ приготовления:

Промываем картофель под проточной водой, очищаем от кожуры, отвариваем до готовности – это займет 20-30 минут. Пока картофель не остыл, разминаем его в пюре. Добавляем в пюре сливочное масло и хорошо перемешиваем. В картофельное пюре также добавляем крахмал, сушеный чеснок, мускатный орех, вбиваем одно яйцо, солим и перемешиваем. Должна получиться мягкая и эластичная картофельная масса. Переводим ее в кондитерский мешок с широкой насадкой звездочкой. Противень застилаем пергаментом, смазываем маслом и формируем порционные цветочки из пюре. Отправляем противень в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Выпекаем до золотистой хрустящей корочки.

А чтобы картофельное пюре с удовольствием съели дети, сделайте его разноцветным. Такой гарнир будет не только необычным, но и полезным.