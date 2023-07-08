Необычный гарнир из кило картофеля: будете готовить на каждый праздник
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Такой необычной "Герцогине" место на праздничном столе
Если же обычное картофельное пюре надоело, попробуйте его запечь. Такой необычный способ приготовления гарнира заставит вас по-новому взглянуть на это блюдо. Так пюре станет еще вкуснее!
По рецепту "1 хвилина" у вас получатся необычные картофельные розочки. Такие розы идеально подойдут для как для праздничного стола, так и для семейного обеда.
Как приготовить запеченное картофельное пюре "Герцогиня"
Необходимые ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- сливочное масло – 50-100 г;
- куриные яйца – 2 шт.;
- картофельный крахмал – 1 ст.л;
- соль – 1 ч.л;
- сухой чеснок – 0,5 ч.л;
- мускатный орех – 0,25 ч.л.
Способ приготовления:
- Промываем картофель под проточной водой, очищаем от кожуры, отвариваем до готовности – это займет 20-30 минут. Пока картофель не остыл, разминаем его в пюре. Добавляем в пюре сливочное масло и хорошо перемешиваем.
- В картофельное пюре также добавляем крахмал, сушеный чеснок, мускатный орех, вбиваем одно яйцо, солим и перемешиваем.
- Должна получиться мягкая и эластичная картофельная масса. Переводим ее в кондитерский мешок с широкой насадкой звездочкой.
- Противень застилаем пергаментом, смазываем маслом и формируем порционные цветочки из пюре.
- Отправляем противень в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Выпекаем до золотистой хрустящей корочки.
А чтобы картофельное пюре с удовольствием съели дети, сделайте его разноцветным. Такой гарнир будет не только необычным, но и полезным.