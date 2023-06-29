Никаких грязных рук: как быстро и легко почистить молодой картофель

Делайте так — и картофель будет почищен быстро, а руки — чистые

Молодой картофель – это изюминка каждого лета. Из мягкого, ароматного корнеплода можно приготовить множество разнообразных блюд.

Только вот чистить его — то еще удовольствие: долго, скучно, а на руках могут остаться пятна, которые трудно вывести. Вместе с "Главредом" рассказываем, как облегчить чистку картофеля.

Как быстро почистить картофель

Начнем с самого распространенного способа очистки картофеля — при помощи ножа. Стоит делать это в перчатках, чтобы от молодой картошки не испачкалась кожа рук.

Используйте лайфхак с полиэтиленовым пакетом. В пакет нужно насыпать крупную соль и положить туда хорошо помытую картошку. Пакет завязать и хорошенько потереть, а затем еще раз промыть картофель под струей холодной воды. Кожура с картофеля слетит в секунду.

Чтобы легко и быстро почистить картофель, сначала залейте его кипятком, а затем резко пересыпьте в ледяную воду. После такого кожица сама "слезет".

Металлическая щетка или губка также помогут хорошо очистить картофель. Нужно просто потереть картофель металлической губкой или щеткой и все. Кстати, стоит также это делать в перчатках.

Быстро очистить молодой картофель от кожуры можно с помощью металлической сетки. Нужно положить картофель в металлическую сетку для яиц и несколько минут быстро крутить ее под напором воды.

Когда почистите картофель, приготовьте из него ароматные блины. Это простое в приготовлении блюдо выручит, если очень хочется быстро перекусить.