Незвичайний гарнір з кіло картоплі: готуватимете на кожне свято
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Такій незвичайній "Герцогині" місце на святковому столі
Якщо ж звичайне картопляне пюре набридло, спробуйте його запекти. Такий незвичайний спосіб приготування гарніру змусить вас по-новому подивитись цю страву. Так пюре стане ще смачнішим!
За рецептом "1 хвилина" у вас вийдуть незвичайні картопляні трояндочки. Такі троянди ідеально підійдуть як для святкового столу, так сімейного обіду.
Як приготувати запечене картопляне пюре "Герцогиня".
Необхідні інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- вершкове масло – 50-100 г;
- курячі яйця – 2 шт.;
- картопляний крохмаль – 1 ст.л;
- сіль — 1 ч.л;
- сухий часник – 0,5 ч. л;
- мускатний горіх – 0,25 ч. л.
Спосіб приготування:
- Промиваємо картоплю під проточною водою, очищаємо від шкірки, відварюємо до готовності — це займе 20-30 хвилин. Поки картопля не охолола, розминаємо її в пюре. Додаємо в пюре вершкове масло|мастило| і добре перемішуємо.
- У картопляне пюре також додаємо крохмаль, сушений часник, мускатний горіх, вбиваємо одне яйце, солимо і перемішуємо.
- Повинна вийти м’яка та еластична картопляна маса. Перекладаємо її в кондитерський мішок із широкою насадкою зірочкою.
- Деко застилаємо пергаментом, змащуємо олією і формуємо порційні квіточки з пюре.
- Відправляємо лист у розігріту до 200 градусів духовку на 15-20 хвилин. Випікаємо до золотистої хрусткої скоринки.
А щоб картопляне пюре із задоволенням з’їли діти, зробіть його різнокольоровим. Такий гарнір буде не лише незвичайним, а й корисним.