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Незвичайний гарнір з кіло картоплі: готуватимете на кожне свято

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цікавий гарнір із картопляного пюре
Цікавий гарнір із картопляного пюре. Фото odnaminyta.com

Такій незвичайній "Герцогині" місце на святковому столі

Якщо ж звичайне картопляне пюре набридло, спробуйте його запекти. Такий незвичайний спосіб приготування гарніру змусить вас по-новому подивитись цю страву. Так пюре стане ще смачнішим!

За рецептом "1 хвилина" у вас вийдуть незвичайні картопляні трояндочки. Такі троянди ідеально підійдуть як для святкового столу, так сімейного обіду.

Як приготувати запечене картопляне пюре "Герцогиня".

Необхідні інгредієнти:

  • картопля – 1 кг;
  • вершкове масло – 50-100 г;
  • курячі яйця – 2 шт.;
  • картопляний крохмаль – 1 ст.л;
  • сіль — 1 ч.л;
  • сухий часник – 0,5 ч. л;
  • мускатний горіх – 0,25 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Промиваємо картоплю під проточною водою, очищаємо від шкірки, відварюємо до готовності — це займе 20-30 хвилин. Поки картопля не охолола, розминаємо її в пюре. Додаємо в пюре вершкове масло|мастило| і добре перемішуємо.
  2. У картопляне пюре також додаємо крохмаль, сушений часник, мускатний горіх, вбиваємо одне яйце, солимо і перемішуємо.
  3. Повинна вийти м’яка та еластична картопляна маса. Перекладаємо її в кондитерський мішок із широкою насадкою зірочкою.
  4. Деко застилаємо пергаментом, змащуємо олією і формуємо порційні квіточки з пюре.
  5. Відправляємо лист у розігріту до 200 градусів духовку на 15-20 хвилин. Випікаємо до золотистої хрусткої скоринки.

А щоб картопляне пюре із задоволенням з’їли діти, зробіть його різнокольоровим. Такий гарнір буде не лише незвичайним, а й корисним.

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#Рецепт #Картопля #Готуємо вдома