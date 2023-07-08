Незвичайний гарнір з кіло картоплі: готуватимете на кожне свято

Такій незвичайній "Герцогині" місце на святковому столі

Якщо ж звичайне картопляне пюре набридло, спробуйте його запекти. Такий незвичайний спосіб приготування гарніру змусить вас по-новому подивитись цю страву. Так пюре стане ще смачнішим!

За рецептом "1 хвилина" у вас вийдуть незвичайні картопляні трояндочки. Такі троянди ідеально підійдуть як для святкового столу, так сімейного обіду.

Як приготувати запечене картопляне пюре "Герцогиня".

Необхідні інгредієнти:

картопля – 1 кг;

вершкове масло – 50-100 г;

курячі яйця – 2 шт.;

картопляний крохмаль – 1 ст.л;

сіль — 1 ч.л;

сухий часник – 0,5 ч. л;

мускатний горіх – 0,25 ч. л.

Спосіб приготування:

Промиваємо картоплю під проточною водою, очищаємо від шкірки, відварюємо до готовності — це займе 20-30 хвилин. Поки картопля не охолола, розминаємо її в пюре. Додаємо в пюре вершкове масло|мастило| і добре перемішуємо. У картопляне пюре також додаємо крохмаль, сушений часник, мускатний горіх, вбиваємо одне яйце, солимо і перемішуємо. Повинна вийти м’яка та еластична картопляна маса. Перекладаємо її в кондитерський мішок із широкою насадкою зірочкою. Деко застилаємо пергаментом, змащуємо олією і формуємо порційні квіточки з пюре. Відправляємо лист у розігріту до 200 градусів духовку на 15-20 хвилин. Випікаємо до золотистої хрусткої скоринки.

А щоб картопляне пюре із задоволенням з’їли діти, зробіть його різнокольоровим. Такий гарнір буде не лише незвичайним, а й корисним.